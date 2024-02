Report de la Présidentielle : L’AES déverse sa bile sur Macky Sall

L’ atmosphère politique au Sénégal est électrique suite à la décision du chef de Macky Sall du report de l’élection présidentielle prévue pour le 25 février. Cette décision inattendue, survenue quelques heures seulement avant le début officiel de la campagne électorale, a suscité une vague de réactions tant au niveau national qu’international.

Ce report a également entraîné une réaction vive de la part de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), une coalition regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette dernière a vivement critiqué la décision du gouvernement sénégalais, l’accusant de mensonge et de parjure. En effet, selon l’Alliance des Etats du Sahel, le décret annonçant le report de l’élection présidentielle aurait été émis sans la co-signature du Premier ministre sénégalais Amadou Bâ, rendant ainsi le document « nul et non avenu ». Cette accusation de « décret fantôme » a jeté de l’huile sur le feu dans un contexte politique déjà tendu.

Les Etats de l’AES ne sont pas à leur coup d’essai, le samedi dernier, ils avaient accusé le président Macky Sall de vouloir rester au pouvoir en annonçant ce report. Ils ont dit attendre « la réaction de la CEDEAO et les éventuelles sanctions qu’elle pourrait envisager dans cette situation »