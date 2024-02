Report de la Présidentielle et arrestation des jeunes de l’Opposition: Les députés de YAW haussent le ton

Dans un communiqué publié ce mercredi, les députés de la coalition Yewwi Askan wi se sont indignés de l’arrestation de plusieurs jeunes de l’opposition suite au report annoncé de la présidentielle. Les parlementaires exigent la libération de toutes les personnes arrêtées ces derniers temps et dénoncent, dans la foulée, l’entrée des forces de l’ordre dans l’hémicycle lors du vote de la loi actant le report de l’élection présidentielle.

Les députés issus des rangs de la coalition Yewwi Askan Wi ne digèrent pas les arrestations tous azimuts des membres de l’opposition notamment les députés Guy Marius Sagna, Abass Fall et compagnie. Le groupe parlementaire dit constater beaucoup d’arrestations de militants de l’opposition « depuis le démarrage de la campagne, nous constatons que des militants de partis et de coalitions de parti en lice pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 font l’objet d’arrestations arbitraires et illégales, notamment ceux de la coalition Diomaye Président et du Président Aliou Mamadou Dia du PUR », lit-on dans le communiqué.

Dans cette même dynamique, les députés de Yewwi dénoncent l’arrestation de leurs collègues qui, selon eux, ne devrait jamais avoir lieu, car ils bénéficient d’une immunité parlementaire garantie par la Constitution dans son article 61 alinéa 2 qui interdit l’arrestation d’un député en session.

Revenant sur le vote de la loi actant le report de l’élection présidentielle, le groupe parlementaire de Yewwi Askan wi soutient qu’elle a été «frauduleusement adoptée après la profanation de l’hémicycle par des éléments de sécurité arborant des tenues de la Gendarmerie nationale pour évacuer manu militari et brutaliser les députés de l’opposition avant de les séquestrer ». Pour eux, cette loi qui essaye de prolonger le mandat du Président de la République est en « violation flagrante » des dispositions de l’article 27 de la constitution qui fixe la durée du mandat. En outre, les députés de Yewwi indiquent que la loi votée n’est pas encore entrée en vigueur puisque le délai de promulgation est de six jours francs après son adoption définitive. À cet effet, ils comptent saisir le Conseil constitutionnel dans les meilleurs délais et invitent les juges constitutionnels à prononcer l’inconstitutionnalité de cette loi qu’ils qualifient de « scélérate ».

Au même moment les jeunes partisans de Khalifa Sall ont décidé de maintenir la campagne électorale de leur leader, malgré le report de l’élection présidentielle. Les khalifistes sont plus que déterminés à défendre ce qu’ils appellent « les principes démocratiques et les droits fondamentaux du peuple sénégalais. » L’annonce a été faite ce mercredi lors d’un face-à-face avec la presse.