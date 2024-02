Report de la présidentielle: Doudou Ka « à partir du 2 avril, ce n’est pas Macky qui doit forcément assurer l’intérim »

Doudou Ka, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, s’est exprimé sur la crise politique qui secoue le pays depuis le report de l’élection présidentielle. D’après lui, le chef de l’Etat, Macky Sall, pourrait quitter le pouvoir à partir du 2 avril prochain. Selon lui, l’intérim peut échoir à une autre personnalité.

« Le président de la République ne s’arc-boute pas au pouvoir. Il l’a dit le 3 juillet, qu’il était prêt à quitter le pouvoir. Ma position, je l’ai réitérée. Ce n’est pas forcément le président de la République qui va assurer l’intérim à partir du 2 avril. Ce n’est peut-être pas la position d’autres gens qui sont avec moi dans la majorité », a-t-il déclaré à la RFM. Concernant l’intérim, Doudou Ka estime que la Constitution a tout prévu.

Pour le dialogue, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) de Ziguinchor indique qu’il y aura toujours des compromis. « La situation de crise que traverse notre pays requiert de chaque acteur d’être à la hauteur du moment de cette histoire du Sénégal qui doit être écrite sur les mêmes pages que le Sénégal a connues longtemps. Un pays de démocrate, un pays de dialogue, un pays de paix et de stabilité », a-t-il souligné.

Et c’est pour cela, insiste le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, « j’ai dit par conviction, il faut que même dans les discussions qu’on puisse intégrer la durée de la transition ou même l’autorité qui pourrait conduire cette transition ». D’ailleurs, Doudou Ka a tenu à rappeler que « pour envisager une solution de sortie de crise, on peut voir comment organiser les élections le plus rapidement possible, sachant que le report est déjà acté ».