Report de la Présidentielle au Sénégal : la CEDEAO se réunit en urgence

La CEDEAO se réunit ce jeudi en urgence. La crise politique au Sénégal est bien inscrite à l’ordre du jour. Le pays est en passe de traverser une crise politique sans précédent après le report de l’élection présidentielle qui aura finalement lieu ce 15 décembre 2024. Lors de cette réunion de haute tension, il sera aussi question des situations au Niger, Burkina Faso et Mali. Ces trois derniers ont annoncé la semaine dernière leur retrait de l’organisation sous-régional.

Les ministres des affaires étrangères de la CEDEAO devront tous prendre part à cette réunion, la présence de leur homologue Sénégalais reste à confirmer. Nous apprend-t-on.

Après le report de la présidentielle sénégalaise, la CEDEAO a exhorté Dakar à respecter son calendrier électoral initial. Mais elle essuie de plus en plus de critiques qui remettent en cause son influence sur les Etats membres.