Réponse aux contrevérités de Mme Aminata TOURÉ sur le FAISE

Mme Aminata TOURÉ s’est encore illustrée par une sortie malheureuse et maladroite dans une télévision privée de la place. Faisant fi de son statut d’ancien Chef du Gouvernement, la désormais opposante radicale s’en est prise à cœur joie aux réalisations de Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL en faveur de la DIASPORA dont il a érigé en 15 ème région du Sénégal.

Toute honte bue, Mme TOURÉ crache à la soupe qu’elle a mangée depuis 11 ans !

On pourrait se demander à quelle Mimi se fier? Celle qui distribue le sourire et propose en toute hypocrisie ou à celle populiste qui dit le contraire de ce qu’elle pense sur le FAISE.

Chère Aminata TOURÉ, vous souillez même les stations que vous avez dirigées en ne maîtrisant pas l’acronyme du FAISE qui n’est pas « un fonds d’aide » mais un « fonds d’appui » en faveur de nos compatriotes établis à l’étranger.

Instauré en 2008, le Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) est un démembrement du Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE).

Grâce à la vision du Chef de l’Etat le budget du FAISE a été multiplié par dix en 2017 avec l’instauration du Financement des Femmes de la DIASPORA qui accompagne désormais le Financement des Sénégalais de l’Extérieur(FSE) qui a accompagné 643 projets porteurs implantés dans les 14 régions du Sénégal

A son actif, le FAISE dans le cadre du FFD (Financement des Femmes de la Diaspora) a financé plus de 3000 projets pour 8 000 Femmes établies dans40 Pays.

Chère Aminata TOURÉ, le FAISE a pour mission d’accompagner tous les sénégalais de l’extérieur sans distinction d’appartenance politique ou religieuse. A cet effet, il n’appartient pas au FAISE de désigner ceux ou celles qui désirent obtenir les financements mais à un comité de sélection regroupant diverses entités gouvernementales et suivant un canevas clair et bien défini.

Ainsi, le FAISE condamne cette sortie politique qui n’a pour but que de jeter l’opprobre sur une institution étatique. Enfin, le FAISE, qui reste et demeure un levier économique de développement pour la Diaspora sénégalaise, se réserve le droit d’intenter toutes voies légales pour laver son honneur et sa réputation.

Cellule Com du FAISE

Fait à Dakar, le 06 décembre 2023