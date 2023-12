Renouvellement du parc automobile de transport: 370 nouveaux bus pour élargir le parking DDD

La société de transport public Dakar « Dem Dikk » a réceptionné, mercredi, 370 nouveaux bus pour l’urbain de Dakar, l’inter urbain au niveau du Sénégal et de l’Afrique, à en croire le directeur de la société Ousmane Sylla. L’acquisition de ces nouveaux Bus pour renforcer le parc automobile Dakar Dem Dikk entre dans le cadre du plan de modernisation de la société national de transport public.

« Nous avons constaté depuis des années que nous avions eu des difficultés par rapport au matériel, et nous nous sommes dit que nous allions chercher le meilleur matériel au monde. C’est pour cela avec cette société internationale Iveco nous avons pu acquérir ces bus de dernières générations avec tout le système de digitalisation de ticketing nécessaire qui est embarqué au niveau de ses bus et qui sera opérationnel dès demain », a déclaré le directeur général de la société de transport public Dakar Dem Dikk Ousmane Sylla, lors de la cérémonie de réception des 370 nouveaux Bus au palais de la république.

Dans le cadre du Plan de modernisation de la Société nationale de transport public, l’Etat avait prévu d’injecter de nouveaux bus dans le parc de Dakar Dem Dikk pour l’urbain de Dakar et l’inter urbain au niveau du Sénégal et de l’Afrique. Des véhicules de dernière génération réceptionnés, repartis comme suite : parmi ces bus, 293 seront destinés à l’urbain de Dakar (Dakar avec sa banlieue) selon le directeur général de la société de transport public Dakar Dem Dikk Ousmane Sylla. Par ce que, dit-il, « nous comptons vraiment régler le problème avec la banlieue, parce que la mobilité dans ces zones-là est très difficile.

Au-delà de ça, pour le Sénégal interconnecter les régions et la région de Dakar mais interconnecter également les départements avec les régions. Et c’est pour cela que nous avons obtenu 77 bus qui vont nous permettre en quelque sorte de doubler le parc aujourd’hui que nous avons et qui va nous permettre de répondre aux attentes des Sénégalais ».

A l’en croire au directeur général de la société de transport public, ils sont dans une notion de transformation par l’excellence opérationnel, par la digitalisation qui permettra à tout un chacun à tout client de commander les tickets ou les billets d’où il est mais au-delà de cela de savoir où se trouve le bus et à quel moment le bus va arriver au niveau des stations d’arrêt.