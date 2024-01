Rencontre au Palais entre Macky et les recalés: Une audience à polémiques

La rencontre au Palais de la République entre le Président Sall et certains suscitent maintes interrogations de la part des sénégalais. Mais la plus importante de ces dernières, porte sur sa pertinence, son opportunité. Beaucoup se demandent d’ailleurs ce que ces opposants peuvent attendre de ce dialogue à l’état actuel du processus électoral qui nous semble irréversible. En effet, il faut rappeler qu’une fois que le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats, la décision n’est plus susceptible de recours.

C’est dire qu’elle s’impose à tous y compris au Chef de l’Etat lui-même qui n’a pas de pouvoir de s’immiscer dans ce processus en vertu du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Il ressort de tout cela qu’il est exclu, dans le cadre de ce dialogue, d’envisager une quelconque possibilité de report de l’élection présidentielle comme on le faisait souvent pour les élections locales ou même législatives soi-disant par ‘’consensus’’.

Parce que consensus, il n’y aura pas. Car, nombre d’entre les signataires de la lettre de saisine du Chef de l’Etat à l’image de Bougane, de Mimi Touré, Abdourahmane Diouf, se sont rétractés pour dire qu’ils ne vont pas participer à cette audience. Ce qui veut dire que même si une bonne partie de la Société civile tenait à ce dialogue, il va de soi que son impact sur le processus en cours sera de peu d’effets.

Autrement, que feront-ils des droits de ceux qui ont réussi à passer et qui sont officiellement déclarés candidats ? Malheureusement, cette audience est en train même de diviser cette opposition. Car, ceux qui se sont rétractés, même s’ils sont contradictoires dans leur démarche, vont mal apprécier que leurs compagnons d’infortune aillent discuter sur leur dos. Or, aujourd’hui, le seul combat qui vaille pour cette opposition est justement de tout faire pour ne pas trop se disperser et aller dans le sens de soutenir un ou deux candidats, tout au plus.

Une trop grande dispersion les mettrait dans une position de fragilité par rapport à un régime qui a quand même son candidat même si lui aussi fait face à une fronde interne.

Si les recalés du parrainage ne parlent pas ainsi le même langage, cette divergence aura forcément des répercussions sur les différents nouveaux pôles qui vont désormais se former dans la perspective de la présidentielle. Or, il aurait mieux fallu qu’ils fassent bloc autour d’un ou de deux candidats et que le Parti démocratique sénégalais qui semble être seul dans son combat d’exiger la candidature de Karim, les rejoigne. Car, il ne faudrait pas que le Pds commette aussi l’erreur de 2019 en défendant l’idée du ‘’Karim ou rien’’.

A défaut de revenir sur ce qui a été décidé, ce qui est quasiment impossible, il serait souhaitable de choisir un candidat en dehors de ses sphères étant entendu qu’aucun candidat alternatif ne semble avoir été prévu.

Mais, pour que cela marche, il faudra aussi aller rapidement vers d’âpres négociations pour convaincre les uns et les autres. Et dans cette bataille, la majorité ne serait pas en reste elle qui souhaite également que certains recalés rejoignent ses rangs.

Assane Samb