Remaniement : Pourquoi faire?

Un remaniement du gouvernement est annoncé pour les prochains jours. Cela semble logique et même nécessaire à certains qui en jugent par le fait que des postes comme le sport, l’agriculture et autres sont vacants. Mieux, d’autres estiment qu’après le choix de la candidature de Benno bokk yakaar qui porte sur le Pm Amadou Bâ à la prochaine présidentielle, ce dernier devrait rendre le tablier pour se consacrer aux tâches importantes notamment politiques liées à ses nouvelles charges de capitaine pour la conquête du pouvoir.

Nous estimons en effet qu’aucun de ses arguments ne résiste à l’analyse. De prime abord, il faudra simplement préciser qu’il aurait suffit d’un simple réaménagement pour régler ses questions techniques qui relèvent de problèmes politiques. En cumulant certains postes ou en nommant de nouvelles têtes qui pourront se pavaner avec le titre de Ministre. S’agissant d’Amadou Bâ, il n’a pas besoin de démissionner. Car, il est certes candidat mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de coalition où rien ne pourra vraiment se faire sans la conférence des leaders. Et à la tête de cette structure, il y aura toujours Macky.

Donc, le Pm sera un Coordonnateur d’une stratégie qui n’est peut-être pas encore peaufinée. Il ne faut pas surtout analyser les choses comme si c’est le candidat qui définissait son propre agenda. Il va rester un Coordonnateur et dans ce sillage l’apport de chaque leader sera important.

C’est pourquoi, nous ne voyons pas la pertinence d’un remaniement. Sauf pour poser un débat de plus, asseoir une communication autour de la majorité, occuper d’une certaine façon l’espace public, etc. Car, aujourd’hui, l’heure est beaucoup plus à la politique qu’à faire autre chose.

Et ça, les politiques n’ont aucunement l’intention d’y dérober.

Le travail va être relégué au second plan. Assane Samb