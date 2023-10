Remaniement :Mouhamadou Makhtar Cissé ,un technocrate avéré de retour à la présidence comme ministre d’Etat, directeur de Cabinet

La nomination de Mouhamadou Makhtar Cissé sonne comme un retour normal car c’est un technocrate avéré diplômé de l’ENAM.

C’est un produit de l’administration publique. Il avait retrouvé son bureau d’inspecteur au palais de la République après son départ du gouvernement en toute humilité et sans doute aussi par ce qu’il garde une certaine passion de l’expertise publique .Il retrouve le cabinet du président poste qu’il a occupé de Juillet 2014 à juin 2015.

Il finit par rejoindre la Senelec alors en grande difficulté. En quatre ans cet énarque rompu à la tâche a mis de l’ordre dans ce fleuron de l’industrie sénégalaise et surtout ramené à la performance, l’efficience et l’efficacité.

Originaire de Dagana ,il a laissé ses empreintes dans les ministères et directions qu’il a occupés avec des résultats probants .il en est ainsi des douanes et du ministère du pétrole et des énergies.

Maître d’œuvre du chantier de réfection de la grande mosquée de Tivaoune, Mouhamadou Makhtar Cissé jouit aussi d’une grande réputation et confiance auprès des chefs religieuses de ladite cité. Son retour comme directeur de Cabinet témoigne d’une grande confiance dans ses compétences richissimes .Il sera en mesure de préparer les grands dossiers du président de la République avant qu’il ne cède le pouvoir .

Enfin de Dagana à Tivaoune il détient d’une aura sans relâche pour accompagner le candidat choisi par Benno encore qu’il soit un homme social respecté et écouté partout.

Par Abdou Khadre