Recours sur le décret portant nomination des membres de la CENA: La Cour suprême  déboute Ndiaga Sylla et Cie

La Cour suprême a examiné hier mercredi, le recours sur le décret portant nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) introduit par l’expert électoral Ndiaga Sylla. Après examen du dossier, la haute juridiction a jugé le recours « irrecevable ».

Lors de l’audience à la Cour Suprême, le juge a rappelé brièvement le dossier avant de donner la parole aux avocats des plaignants. Me Bathily a ouvert les débats en citant une jurisprudence, affirmant « qu’un simple citoyen peut introduire un recours d’annulation. » Il a mis en lumière le cas de Cheikh Awa Balla Fall, en raison de sa participation à des activités politiques et la création d’un mouvement de soutien, ce qui, selon lui, remet en question l’impartialité nécessaire. Il a conclu en soulignant que « personne ne pourrait être juge et part. »

De son côté, Me Moussa Sarr s’est abstenu de parler, estimant que les autres avocats avaient bien exposé le problème. Me Macodou Ndour pour sa part a rappelé que Ndiaga Sylla intervient en qualité d’électeur et il a le droit de saisir ladite juridiction pour que son vote ne soit pas vicié, tout en apportant des justifications. « Il veut que les gens de la CENA soient crédibles pour des élections libres et transparentes. S’agissant de la recevabilité de la requête, elle ne fait l’objet d’aucun doute. On est à moins de 2 mois de l’élection présidentielle et la CENA joue un rôle important dans le processus électoral. La preuve, le contrôle des parrainages se fait sous le contrôle des membres de la CENA. Donc, il est urgent que votre juridiction soit saisie dans la contestation des membres qui composent la CENA », a éclairci l’avocat.

En à croire la robe noire il y’a un doute quant à la légalité de ce décret nommant les membres de la CENA. Toutefois, il a demandé que les anciens membres de la CENA reprennent leur mission pour assurer la continuité des attributions de la CENA jusqu’à la décision qui sera rendue par la Cour pour ne pas bloquer le processus en cours. Me Demba Ciré Bathily a pris la balle au rebond pour soutenir que le décret du président de la République porte atteinte à un intérêt collectif. « Le processus électoral est entaché dans sa crédibilité parce que l’organe chargé de veiller à la loi électorale a des membres qui appartiennent à un camp. Il s’agit d’un arbitre qui vient avec un maillot de l’équipe adverse. Lorsque nous venons en référé de suspension c’est parce que nous pensons que cette mesure sera suspendue en attendant la légalité de cet acte », a-t-il déclaré.

Le représentant du parquet général a ensuite pris la parole, exprimant des doutes sur la recevabilité du recours. Il a argumenté que statuer favorablement pourrait ouvrir la porte à des recours infondés de la part des citoyens, sans preuves formelles d’abus de pouvoir. L’Aje a appuyé cette position, insistant sur le fait que la procédure était basée sur des suspicions non étayées par des preuves formelles et que les actes posés par les membres du CENA n’avaient révélé aucune inégalité à ce stade. L’Avocat Général de la Cour Suprême a mentionné avoir reçu des lettres de désistement de la majorité des plaignants, à l’exception de quelques-uns dont Ndiaga Sylla. Il a souligné l’urgence de trancher l’affaire dans le contexte actuel et a laissé la décision finale sur la recevabilité entre les mains du président de la Cour Suprême.

Finalement, le Président de la Cour suprême a déclaré « le recours en annulation de Ndiaga Sylla irrecevable », s’appuyant sur le principe qu’un simple citoyen ne peut formuler ce type de requête. Cette décision fait suite à des critiques émises par Ndiaga Sylla et d’autres organisations affiliées à l’opposition, concernant la possible violation de la loi par le Président de la République dans le remplacement des membres de la CENA. Ces critiques mettaient en avant la non-expiration du mandat de certains membres précédents et l’appartenance politique antérieure de l’un des nouveaux membres, en contravention avec les règles régissant les nominations.

MADA NDIAYE