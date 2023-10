Recours Sonko : La Cedeao renvoie l’affaire au 6 novembre

Les recours introduits par les avocats d’Ousmane Sonko auprès de la Cour de justice de la Cedeao ne sont pas encore examinés, ce mercredi. La demande de renvoi de l’audience et la récusation des avocats de Ousmane Sonko étaient au menu. Et le juge rendra sa décision le 6 novembre.

Les recours portent sur la dissolution de Pastef, le parti politique du leader de l’opposition, sa radiation du fichier électoral et d’autres litiges..

L’Agent judiciaire de l’Etat a demandé de révoquer les avocats étrangers de La Défense de Sonko, Me Said Larifou et Juan Branco.

Et Me Ciré Clédor Ly, qui voulait que la cour aille au fond du dossier, compte tenu du temps électoral très court, a évoqué l’échéance du calendrier électoral, qui est à l’étape des parrainages.

Le juge ivoirien Gberi-Bè Ouattara de la Cedeo, après avoir écouté les deux parties, a mis en délibéré l’affaire au 6 novembre prochain. Après que des échanges houleux ont lieu entre Me Juan Branco et le juge.a