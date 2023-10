Réception Royale au KING FAHD PALACE:  Le Président Mbagnick Diop gâte sa petite fille, Sophie Diop

Le président Mbagnick Diop n’a pas lésiné pour offrir à sa petite fille, Sophie Diop, devenue Mme Ndao, une réception digne d’une reine.

La fête a eu pour cadre le somptueux hôtel King Fahd Palace ce samedi 30 septembre, en présence de nombreux invités de marque. Les amis, proches, les collègues patrons et chefs d’entreprises, les parents de la grande dynastie Diop ont répondu présents autour d’un diner féérique, accompagné des belles notes musicales distillées tour à tour par Aida Samb, Momo Dieng et, Pape Diouf entre autres.

Le célèbre hommes d’affaires Magnick Diop a donné sa petite fille en mariage. Un mariage célébré en grande pompe à l’hôtel King Fahd Place. Le directeur du MEDES n’a pas hésité à esquiver des pas de danse.

De grands noms de la scène musicale ! Pendant plusieurs tours d’horloge, la soirée a été rythmée et rehaussée par la présence d’invités de marque comme l’homme politique guinéen, Cellou Dalein Diallo, l’homme d’affaires sénégalais, Baba Tandian ou encore Mbaye Dièye Faye, témoins de la grande émotion d’un grand-père, Mbagnick Diop, comblé et radieux de joie. Que vive les mariés Mr et Mme NDAO !

