Recalé par le Conseil constitutionnel: Bougane Gueye prend une décision surprenante

Bougane Gueye Dany ne fera pas partie de ceux qui vont déposer un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Pour lui, cela ne servirait pas à grand-chose. Le patron de mouvement «Gueume Sa Bop» estime qu’il n’est pas opportun de parler du parrainage : «Cela ne servirait à rien d’y revenir. Je ne ferai plus de recours parce que je connais bien ceux qui sont en face», fustige-t-il.

Bougane Gueye Dany ne compte pas déposer de recours, après avoir été écarté de l’élection présidentielle dès la phase de vérification des parrainages. « Je ne vais plus parler de parrainages, ni déposer de recours parce que depuis 2019, j’alerte sur le parrainage et ses irrégularités, a-t-il affirmé hier lors d’une conférence de presse au siège de son parti Gueum Sa Bopp. J’avais même refusé de régulariser au second tour car je savais qu’ils avaient déjà pris la décision de m’éliminer sur la base des doublons comme d’habitude. C’est ce qui s’est passé. Et les recours ne servent à rien. Depuis 2019, je dépose des recours sans suite. Je ne me fatiguerai plus pour des recours qui n’aboutissent à rien”.

Visiblement très en verbes, il ajoute : «Bougane peut être éliminé mais il sera avec Aminata Touré, Abdourahmane Diouf et tous les hommes et femmes décidés à faire partir Macky Sall et sa horde de prédateur. Nous allons lancer la caravane Dogali Benno pour libérer le Sénégal des prédateurs et élargir les prisonniers politiques. Je suis de la partie parce que ‘’Gueum Sa Bop’’ est une partie essentielle de tout ce qui se dessine. Je donnerai tout pour le départ définitif du régime sanglant, affligeant, hideux et incurable de Macky Sall». «Le combat ne fait que commencer. Ce n’est pas une bataille juridique qui fera reculer ces gens en face. Il faut nous organiser», a déclaré Bougane Guèye Dany.