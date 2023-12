Réalisation du projet « Akon City « : L’Etat donne un ultimatum à Akon

Lancé en grande pompe, il y a 3 ans, le projet de ville futuriste du rappeur américain d’origine sénégalaise Akon continue de susciter la polémique. La première phase des travaux aurait dû être achevée en cette fin d’année 2023 mais Akon City est encore loin d’être sortie de terre. L’État sénégalais menace désormais de rompre le bail.

Entre Akon et la Sapco, l’histoire d’amour risque de prendre fin et vouer aux gémonies le projet «Akon City». Le Directeur général de la Sapco, Souleymane NDIAYE, déçu de voir le projet toujours à l’état embryonnaire, a lancé un ultimatum à l’artiste. Ci-dessous ses explications.

«Nous ce que nous voulons, ce sont des projets concrets, des réceptifs capables d’accueillir nos hôtes. Nous allons vers les JO de 2026 et il y a d’autres investisseurs qui sont prêts à venir, bien vrai qu’à Mbodiène, on est sur 504 hectares et on n’empêche à personne de venir investir sur les autres superficies.