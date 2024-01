PROJET ‘’WADIAL ELECTION PRESIDENTIELLE CI JAMM’’: GRADEC vise la jeunesse et les femmes en particulier sur les réseaux sociaux

Dans le cadre de la tenue de la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024, le Groupe de Recherche et d’Appui-Conseil pour la Démocratie Participative et la Bonne Gouvernance (GRADEC) a organisé une cérémonie de lancement de son projet dénommé ‘’Wadial élection présidentielle ci jamm’’. Cette initiative vise à combattre cette violence électorale tout en axant sur la sensibilisation des jeunes et des femmes, en particulier sur les réseaux et les sites d’information web, et s’attaquer à la désinformation et aux discours haineux.

‘’Le concept (Wadial élection si jamm) dans le contexte actuel je pense que c’est révélateur par rapport à la situation que nous vivons. Dans notre pays depuis 2 ans depuis donc probablement 2021 a connu des violences politiques extrêmes qui ont continué depuis deux ans par rapport à la judiciarisation un peu des conflits politiques.

Par rapport à toutes ces menaces qui pèsent sur le projet électoral, nous avons quand même jugé qu’il fallait prendre donc les devants et disons essayer donc de travailler à la mise en place d’un environnement disons susceptible de favoriser la tenue d’une élection disons transparente crédible mais également donc paisible’’ a indiqué le Sg du GRADEC, Babacar Fall.

Poursuivant : ‘’Nous avons justifié ce projet par des actions telles que la campagne de communication soutenue qu’on va mener à travers donc les médias sociaux pour vraiment toucher le maximum de de gens surtout les jeunes qui sont les auteurs et les victimes en même temps de ces violences, donc nous devons les sensibiliser. Le GRADEC a aussi des recommandations pour les autorités qu’ils ont citées dans leur discours lu par Djibril Gningue.

Pour avoir des élections paisibles il faut procéder à la réforme de la gouvernance des institutions en charge de l’organisation des élections, assurer la transparence et l’intégrité du processus électoral, mettre en place une justice électorale indépendante, mettre en place un comité permanent de dialogue et de concertation pour le suivi du processus électoral et de concevoir et mettre en œuvre une stratégie de prévention et de lutte contre la violence’’, a-t-il indiqué.

MADA NDIAYE