Processus électoral : Éviter à tout prix l’impasse ! 

On savait que l’entente et la cohésion était de loin de mise au niveau de la majorité incarnée par Benno bokk yakaar. Leur candidat, le Premier Amadou Bâ, choisi tardivement et manifestement à contrecœur, fait l’objet d’attaques systématiques de la part de certains caciques du régime. Cela se passe dans un contexte où nombre de ceux qui semblent le soutenir trainent les pieds.

Une confusion générale qui émeut l’opinion qui assiste, médusée, à un scénario digne de l’Alliance pour la République (Apr) qui nous a habitués à des situations de ce genre.

La dernière démarche consistant à soutenir l’initiative du Parti démocratique sénégalais (Pds) consistant à mettre en place une Commission d’enquête parlementaire avec l’objectif de faire reporter l’élection présidentielle et remettant tous les compteurs à zéro, a été l’estocade qui a fini de faire penser qu’il existe bel et bien un agenda caché par rapport auquel les sénégalais n’ont pas été informés.

La complicité entre les libéraux dont la préoccupation est de faire revenir leur candidat Karim Wade dans la course et des apéristes dont le souhait est de faire reporter l’élection est suspecte. Des cadres républicains de Thiès l’ont même affirmé. Et ils n’ont pas tort. Car, manifestement, soit on cherche à proroger le mandat du Président de la République, soit à être dans les bonnes grâces du Parti démocratique sénégalais, soit à changer de candidat en remettant tous les compteurs à zéro. Nous sommes manifestement en pleines manœuvres tout en sachant que le Conseil constitutionnel devrait, en tant que garant de l’indépendance de la Justice, bénéficier de la protection du régime en place dont le leader est la clef de voûte des institutions. Que nenni !

Des juges sont trainés dans la boue, l’institution effilochée et discréditée, pour longtemps. Une situation intolérable qui découle davantage des grincements de dents et autres rififis au sein de la majorité et du parti au pouvoir que de la colère au Pds. Car, tout indique que nous ne sommes pas loin d’une crise institutionnelle qui découle du fait qu’au sein de la majorité Amadou Bâ ne bénéficie nullement du soutien qui sied.

La colère du Pds, qui peut être compréhensible, n’a été qu’un prétexte pour les tenants du pouvoir. Or, si l’on devait remettre en cause le processus électoral, tout autre candidat qui serait éliminé, ne l’acceptera pas. Surtout s’il avait réussi à passer et était en train de préparer sa campagne. Ce serait alors une impasse.

Une situation sans issue qu’il faudra dans tous les cas éviter. Parce que ce serait la porte ouverte à toutes sortes de dérives et même de conflits gravissimes. Tout un chacun doit savoir que même s’il y a beaucoup à dire dans le travail du Conseil constitutionnel qui n’est pas exempt de reproches, il n’en demeure pas moins vrai que l’on ne plus faire machine arrière dans le processus électoral en cours. Et qu’il n’est pas possible, en cours de jeu, d’en revoir les règles. Ce serait un non-sens.

Assane Samb