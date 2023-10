Procès Falla Fleur : Le juge décide de mettre l’affaire en délibéré

Ndeye Fatou Fall alias Falla Fleur risque trois (3) ans de prison ferme si le juge suit le réquisitoire du procureur. Connue sous le pseudonyme de Falla Fleur, s’est présentée devant le tribunal de Dakar suite à des tensions persistantes qui entourent son arrestation.

Le procureur général a recommandé une peine de 3 ans de prison ferme contre Falla Fleur arrêtée il y a quelques mois. Elle est notamment accusée de « provocation à un attroupement non armé », une infraction qui pourrait compromettre la sécurité publique. « Soyons clairs, nous sommes en droit pénal, et le doute est au bénéfice du prévenu », a déclaré Me Albert Thior l’avocat de Falla Fleur devant le tribunal. « Monsieur le Président, si vous prenez le temps de vérifier l’ordonnance de renvoi de la dame Ndeye Fatou Fall devant ce tribunal, vous constaterez que cette dame est innocente », a-t-il poursuivi, insistant sur les éléments manquants ou contradictoires dans le dossier d’accusation.

Lors de cette audience, l’avocat de Falla Fleur a sollicité une « relax simple » en faveur de sa cliente. Cependant, malgré les arguments avancés par la défense, la requête du procureur reste ferme sur la peine souhaitée.

Le juge en charge du dossier a choisi de ne pas trancher immédiatement. Il a reporté sa décision, mettant l’affaire en délibéré pour le 26 octobre 2023. Cela signifie que Ndeye Fatou Fall, ou Falla Fleur, devra patienter environ deux semaines avant de connaître le verdict : sa libération, une éventuelle condamnation ou la nature précise de la peine qui lui serait éventuellement infligée.