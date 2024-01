Primaires républicaines : Un duel décisif entre Donald Trump et Nikki Haley

Les électeurs républicains votent mardi lors de la primaire du New Hampshire, où le grand favori Donald Trump affronte son ancienne ambassadrice à l’ONU, Nikki Haley. Le score de cette dernière fera l’objet de toutes les attentions car, dans cet État où les électeurs indépendants sont nombreux, il pourrait donner une idée de la tendance pour la course à la Maison Blanche.

L’ultra-favori de la droite américaine Donald Trump et son ancienne ambassadrice à l’ONU, Nikki Haley, s’affrontent mardi 23 janvier dans le New Hampshire dans le cadre de la primaire républicaine. Un scrutin qui devrait décider de la suite de la course à la Maison Blanche chez les conservateurs.

Donald Trump devance Nikki Haley de près de 20 points dans les sondages pour cette deuxième primaire. « Maintenant nous ne sommes plus que deux personnes et je pense que l’une d’elles ne sera probablement plus là demain », a-t-il prédit, devant une petite foule bruyante, affirmant que « l’heure est venue de se rassembler pour le parti républicain ».