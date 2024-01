Primaire du New Hampshire (Etats-Unis): Après la victoire de Donald Trump , Nikki Haley ne s’avoue pas vaincue

Après l’Iowa la semaine dernière, l’ancien président américain Donald Trump est donné vainqueur dans l’État du New Hampshire, devant son ancienne ambassadrice à l’ONU Nikki Haley, selon les projections des médias américains mardi soir. De quoi confirmer son statut d’ultra favori dans ces primaires républicaines, même si Nikki Haley ne s’avoue pas vaincue.

favori de la droite américaine, Donald Trump a remporté mardi 23 janvier la primaire républicaine dans le New Hampshire face à sa rivale Nikki Haley, se rapprochant un peu plus de l’investiture et d’un match retour contre Joe Biden à la présidentielle de novembre. Selon des projections de télévisions et plus de 60 % des bulletins dépouillés, Donald Trump a remporté environ 54 % des voix contre 44 % pour son ex-ambassadrice à l’ONU, Nikki Haley.

Après l’annonce de la victoire de son rival, le président démocrate Joe Biden a averti que la démocratie était « en jeu ». « Il est maintenant clair que Donald Trump sera le candidat des républicains. Et mon message au pays est que les enjeux ne pourraient être plus importants. Notre démocratie. Nos libertés individuelles […]. Notre économie […]. Tout est en jeu », a-t-il écrit dans un communiqué.

L’hôte de la Maison Blanche était quant à lui en campagne en Virginie, près de Washington, avec sa vice-présidente Kamala Harris, sur le thème du droit à l’avortement, accusant Donald Trump de vouloir « à tout prix » le restreindre toujours plus.

Nikki Haley ne lâche rien

Quant à Nikki Haley, si elle a aussitôt félicité l’ancien locataire de la Maison Blanche pour sa victoire dans le New Hampshire, où elle a fait bonne figure et compte nombre de partisans malgré sa défaite, elle a affirmé que « la course [était] loin d’être terminée ». Et elle a averti son camp républicain qu' »une investiture de Trump serait une victoire pour Biden » le 5 novembre prochain.

Depuis sa défaite en novembre 2020, qu’il n’a jamais reconnue face au président Biden et alors qu’il fait face cette année à quatre procès au pénal, Donald Trump est déterminé à prendre sa revanche sur son rival démocrate.

Dans un discours de « victoire », le magnat de l’immobilier a de nouveau moqué son unique concurrente, qu’il a pressée de se retirer. Âgé de 77 ans, il s’en est pris une nouvelle fois au président Biden, de quatre ans son aîné, se moquant de sa supposée sénilité et le qualifiant de « pire [président] de l’histoire » des États-Unis, « un pays en déclin et défaillant ».

L’équipe de la campagne Biden a reconnu qu’avec sa victoire dans le New Hampshire, Donald Trump avait « quasiment verrouillé l’investiture par le Parti républicain« . De fait, « il s’agit maintenant d’une course à deux entre Trump et Biden », a résumé pour l’AFP l’analyste Keith Nahigian, ancien de l’équipe de l’homme d’affaires.