Présidentielles au Comores : Des manifestations éclatent suite à la réélection d’Azali Assoumani

La tension ne faiblit pas dans les îles des Comores après la réélection d’Azali Assoumani, au premier tour des présidentielles. L’annonce du résultat, mardi a provoqué, des manifestations dans plusieurs villes. Des barrages ont été érigés, des voitures et des locaux appartenant à des proches du pouvoir ont été incendiés.

Mardi 16 janvier 2024, Azali Assoumani est déclaré élu président de la République des Comores avec 62,97% des suffrages dès le premier tour. Cette validation du scrutin par la Commission Électorale Indépendante et les observateurs de l’Union Africaine a été l’étincelle des manifestations qui ont éclaté lendemain (mercredi) dans les trois îles de l’archipel.

Des jeunes se sont regroupés dans les rues de Moroni pour protester contre ce résultat. Tous se faisaient l’écho des nombreuses irrégularités dénoncées par les candidats de l’opposition. L’un des jeunes participants confiait au rédacteur de RFI : « La population n’est pas contente. À cause des élections, qui sont truquées, c’est une mascarade ».

Le Haut-commissaire aux Droits de l’homme appelle au calme

Ces rassemblements spontanés ont été réprimés et dispersés par les forces de l’ordre. Le Haut-commissaire des Nations Unies aux Droits de l’homme, Volker Türk, a lancé un appel au calme et à la retenue, nous apprend Habariza-Comores. Il a insisté dans son communiqué sur : « L’importance de garantir un environnement pour l’expression libre des opinions et le droit de manifester pacifiquement ». Il a mis en exergue le rôle des autorités, « dans la protection de ces droits fondamentaux, tout en appelant les manifestants à éviter toute de forme de violence ».

Cet appel à l’apaisement n’a pas été suivi des faits. Des affrontements ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Des barrages sont érigés dans plusieurs quartiers de Moroni, la capitale, écrit Comores-Infos.