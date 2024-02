Présidentielles 2024: AND JEF PADS AUTHENTIQUE est contre tout report du scrutin 

A quelques jours des élections Présidentielles du Sénégal, nombreux sont des voix qui s’élèvent pour demander le report du scrutin tandis que d’autres d’autres s’opposent catégoriquement à tout report. A cet effet, la participation de AND JEF PADS AUTHENTIQUE est très visible car les membres sont résolument opposé au report de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Pour notre parti en effet, l’élection présidentielle est comprise comme un moment décisif dans la vie de notre pays. C’est aussi un levier essentiel pour faire vivre la République et la démocratie.

Par ailleurs, pour AND JEF PADS AUTHENTIQUE, le Sénégal n’est ni en situation de guerre, de crise ou dans une instabilité gouvernementale. Le pluralisme politique est garanti, l’Assemblée nationale est bien en place et les groupes parlementaires fonctionnent. En outre il n’y ni menace d’insurrection ni de coup de force. Le pouvoir politique en place est loin d’être déliquescent. Mieux, notre pays continue d’être considéré par tous les observateurs avertis comme une démocratie majeure.

AND JEF PADS AUTHENTIQUE considère que l’élection présidentielle a déjà commencé avec l’investiture des candidats par les partis et coalitions, l’examen et la publication des résultats des parrainages ainsi que de la liste des candidats habilités à se présenter à cette importante consultation populaire.

Dès lors, AND JEF PADS AUTHENTIQUE prend position invariablement pour le respect du calendrier républicain, l’organisation d’une élection libre, transparente et apaisée et formule le souhait d’une belle et éclatante victoire dès le premier tour de M. Amadou Ba, seul et unique candidat de la Coalition BENNO BOKK YAKAAR.

Fait à Dakar le 02/02/2024

LE SECRETARIAT EXECUTIF