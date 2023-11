Présidentielle : Macky confirme le 25 février 2024

Il y aura bel et bien élection présidentielle au Sénégal le 25 février 2024. En effet, Macky Sall a pris hier un décret pour convoquer le collège électoral. Le communiqué du Conseil des ministres l’a indiqué hier.

Faut-il le rappeler, l’idée d’un report de la Présidentielle a été agitée par Boubacar Camara, candidat déclaré à la présidentielle. Le leader du Parti pour la construction et la solidarité (Pcs)/Jengu Tabax a appelé, le 30 octobre passé, à un report consensuel de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Pour lui, «le Sénégal ne peut pas supporter une élection présidentielle dans quatre mois». Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il a déclaré que «la situation de tension» qui prévalait dans le pays ne permet pas l’organisation d’une élection présidentielle démocratique et transparente.

Souleymane Jules Diop, l’ambassadeur représentant du Sénégal à l’Unesco et membre de la coalition Bby, est du même avis. Une position que le ministre porte-parole du gouvernement avait balayée d’un revers de la main en déclarant : «La tenue à bonne date de la Présidentielle est «Le marqueur» de l’esprit démocratique et républicain de notre Nation. Depuis la première Présidentielle de 1963, jamais ce rendez-vous n’a fait l’objet d’un report. Et le Président Macky Sall (…) ne fera pas moins que ses prédécesseurs en la matière.»