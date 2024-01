Présidentielle du 25 février 2024 : Anta Babacar Ngom lance la plateforme « ARC HORIZONS SENEGAL »,

Candidate à la présidentielle du 25 février 2024, Anta Babacar Ngom a inauguré « LE CERCLE DE L’ARC », une plateforme vouée au leadership féminin :” C’est avec un immense honneur et une grande joie que je vous annonce la création de « ARC HORIZONS SENEGAL », une plateforme de réflexion et d’action dédiée au développement et à l’épanouissement de notre cher Sénégal” confie t-elle. Selon elle, le patriotisme rime avec action et innovation. C’est la marque de fabrique que nous implémentons pour la promotion d’une démocratie participative dans laquelle chaque tranche de la population retrouve la place qui est la sienne, dans un cadre d’expression libre et ouvert souligne t-elle. Elle rappelle d’ailleurs les principes fondamentaux de “ARC HORIZON SENEGAL”, qui selon elle, transcende les divisions politiques et sociales pour unir experts, entrepreneurs, membres de la société civile, universitaires et citoyens, tous animés par une volonté commune : propulser notre pays vers un avenir prospère, durable et résilient.

La plateforme “ARC HORIZONS SENEGAL” est un Sénégal plus fort, un Sénégal plus inclusif, et un senegal plus prospère. Sur ce, Anta Babacar Ngom appelle ainsi les jeunes, les femmes et les hommes de toutes origines, à devenir les architectes du changement que nous aspirons tous à voir :” Nous proposons un nouveau paradigme politique, centré sur l’humain et ses besoins. En rejetant les pratiques politiques obsolètes, nous confions le pouvoir aux citoyens, faisant de chaque membre un acteur clé du changement, participant activement à l’élaboration de politiques qui répondent aux besoins réels de notre peuple. Si je me suis engagée en politique, c’est essentiellement pour travailler sérieusement, avec vous, à la revitalisation de notre économie nationale. Le Sénégal dispose de tous les atouts pour une émergence réelle et rapide” précise t-elle.

Anta Babacar Ngom ambitionne de faire du secteur industriel un des piliers du développement durable :” Je crois en l’industrie ! C’est ma culture !! C’est MA solution, pour l’émergence du SENEGAL !!! A travers cette stratégie, je vise à stimuler tous les secteurs d’activité et à atteindre le plein emploi.

Fondée sur mon expérience en tant que capitaine d’industrie, je m’engage à libérer le potentiel de croissance et de transformation industrielle de notre pays lorsque les Sénégalais me feront confiance”. Anta Babacar Ngom veut ainsi favoriser l’émergence d’entrepreneurs sénégalais capables de soutenir la productivité et de propulser le Sénégal vers de nouveaux sommets de prospérité et de développement :” Quand je serai élue, je propose un changement radical dans notre philosophie de gouvernance et nos choix stratégiques. Avec un plan ambitieux de cinq ans, je m’engage à propulser notre nation sur la voie de l’industrialisation d’ici 2029. Ce plan sera centré d’après elle sur une politique de préférence nationale, et de PATRIOTISME ÉCONOMIQUE. Cela va stimuler l’économie par le soutien aux entreprises locales, l’ouverture de marchés et la création d’emplois durables avec la création de milliers d’unités industrielles pour réduire les importations de 60%, et développer des infrastructures stratégiques, reliant les zones industrielles spécialisées d’après elle.

L’investissement dans l’énergie et la logistique, tirant parti des futures ressources pétrolières et gazières du Sénégal, jouera un rôle clé. A côté des mécanismes classique d’investissement, je ferai appel à l’expertise et au financement de notre diaspora, essentielle dans la réalisation de cette ambition martèle-t-elle.

Et pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, les Sénégalais exigent le changement :”Cette grande majorité silencieuse qui a été meurtrie pendant plusieurs années par la gabegie, la mal gouvernance et l’arrogance va s’exprimer ce 25 février 2024. C’est une occasion unique de prendre notre destin en main”. Anta Babacar Ngom appelle à l’inauguration d’une nouvelle ère politique, basée sur l’inclusion, la transparence et la recherche de solutions concrètes. “ARC HORIZONS SENEGAL” se veut être le creuset de cette diversité,’une vision transformatrice pour le développement du Sénégal conclut-elle.