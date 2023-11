Présidentielle de février 2024: Alioune Tine et Bougane Gueye Dany unissent leurs forces

Alioune Tine et Bougane Gueye Dany ont une convergence de vues sur la Présidentielle de février 2024. Entre le Président du mouvement Gueum Sa Bopp, candidat déclaré à la Présidentielle 2024, et le Président du think tank Afrikajom Center, à l’issue de leur rencontre mardi, une convergence de vues s’est dégagée sur la marche du pays.

Une rencontre jugée fructueuse et encourageante comme en témoigne le droit de l’hommiste Alioune Tine sur X (ex Facebook) . « Belle rencontre avec le candidat Bougane Gueye, leader de Gëm Sa Bop.

Il souscrit à l’initiative d’une Présidentielle transparente et apaisée et au dialogue de la dernière chance. Il souscrit à toute initiative visant à assurer la paix, la stabilité et la concorde nationale ».

Cette convergence de vues sur ces postulats intervient dans un contexte de processus électoral rythmé par le refus de délivrer des fiches de parrainages à l’opposant Ousmane Sonko, sous mandat de dépôt, des suspicions de renvoi de la Présidentielle et autres refus à l’opposition de mener ses activités sur le territoire.