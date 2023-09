Présidentielle : Birima Mangara partant

L’ex-ministre du Budget n’entend pas laisser le champ libre au Pm, Amadou Ba, devenu candidat du Président Macky Sall et dont il fut un proche collaborateur. Birima Mangara a, en effet, décidé d’aller à la conquête des suffrages. M. Mangara, qui plaide pour «un nouveau souffle» au Sénégal «dans un Etat de Droit et l’exaltation de la démocratie», a officialisé sa candidature sous le slogan «Andaat Défar Sénégal», au moment où la course aux parrainages a été officiellement lancée. Il affiche ses ambitions en faisant focus sur «une autre contribution potentielle au développement du Sénégal».

Le candidat déclaré a démissionné de l’Ige où il était retourné après son départ du gouvernement. «Certains d’entre vous ont pronostiqué ma candidature, celle de ma modeste personne, Birima Mangara, né à Keur Samba Kane dans la région Diourbel, de parents paysans, fruit de l’école publique et de la méritocratie républicaine», déclare-t-il. Il propose «une autre contribution essentielle au développement du Sénégal avec des compatriotes de la Coalition Udp (Union pour le progrès et le développement «Kiraay»). «Kiraay», mot wolof renvoyant à la protection ou au bouclier».

«Le projet de société que nous portons est axé sur la valeur du travail, et ma candidature est républicaine. Cette ambition est le résultat de longs mois d’échanges avec des Sénégalais dont des compatriotes de la diaspora, sur les transformations qu’il est souhaitable et urgent d’apporter à notre pays, à sa pratique politique et à ses politiques publiques», indique, entre autres, M. Mangara.