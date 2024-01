Présidentielle au Sénégal : Multiplication d’initiatives anti-républicaines

Les sénégalais sont de plus en plus surpris, à l’approche de la présidentielle, de la multiplication d’initiatives que l’on peut qualifier d’anti-républicaines. Le tout, contre le Conseil constitutionnel qui est au centre de toutes les polémiques.

La première a été cette audience voulue et obtenue par des recalés du parrainage qui se disent spoliés. Ils ont rencontré le Chef de l’Etat pour énormément de causes y compris celles de candidats comme Diomaye Faye qui ont passé cette étape décisive mais qui reste en détention.

La seconde initiative a été plus pernicieuse. Il s’agit de la mise en place d’une Commission d’enquête parlementaire dont le but est justement d’enquêter sur le travail du Conseil constitutionnel. Une démarche qui a été prise par la coalition Wallu au Parlement. Mais elle ne saurait prospérer sans l’aval de la majorité incarnée notamment par les députés de Benno bokk yaakaar.

Cette Commission doit avoir commencé son travail. Et comme pour ceux qui étaient allé rencontrer Macky, on peut se demander à quelle fin ? Car, après tout, tout ce monde ne saurait ignorer que ces démarches ne s’inscrivent nullement dans un cadre républicain. Car, elles sont anormales même si elles surviennent dans un contexte de désespérance d’une partie de la classe politique apparemment prise au piège d’une procédure dont ils ont accepté les règles et qui les a déçus énormément. Car, aucun citoyen ou institution de la République, ne saurait remettre en cause le travail du Conseil constitutionnel dont les décisions sont sans appel.

Pis, que des juges de cette distinguée institution puissent être indexés intuitu personae est inacceptable. Cette situation, inédite, comme toutes ces démarches, plonge le Sénégal dans une crise politique qui peut facilement basculer en crise institutionnelle.

Et ce qui est étonnant, c’est que les députés de la majorité puissent s’associer à une démarche totalement vouée à l’échec car son impact sur le processus électoral en cours est nul et de nul effet. Qui plus est, les conclusions d’une telle enquête interviendront bien après les élections et pourraient aboutir, tout au plus, au départ des juges indexés. Pas plus.

En clair, tout indique que ces acteurs ne font pas confiance au Conseil constitutionnel dans un contexte où la Commission électorale nationale autonome (Cena) est complètement aphone. Qu’à cela ne tienne, le processus électoral en cours est alors irrémédiablement discrédité par ces actes au moment où la campagne va démarrer dans quelques jours. Il s’y ajoute le cas d’un candidat de l’opposition en détention. Une situation qui en rajoute à la confusion générale constatée.

Un imbroglio politico-judiciaire qui mérite que le processus électoral soit revu en profondeur à l’avenir pour que pareils manquements ne soient plus observés. La plus sage décision, dans l’immédiat, est que tout un chacun se conforme aux décisions prises et travaille autour d’alliances constructives afin de sauver le processus.

Assane Samb