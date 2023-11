Former international football star George Weah waves to supporters on April 28, 2016 at the his party's headquarters in Monrovia. Former international football star George Weah today said he would be a candidate in next year's presidential elections in Liberia -- his second bid for the post. As Sirleaf is ineligible to stand for a third term under Liberia's constitution, Weah is expected to face her vice president, Joseph Boakai, 71. / AFP / ZOOM DOSSO (Photo credit should read ZOOM DOSSO/AFP/Getty Images)

Présidentielle au Liberia : Georges Weah battu au second tour Le président sortant du Liberia, George Weah, a reconnu vendredi sa défaite face à son concurrent, Joseph Boakai, lors du second tour de l'élection présidentielle, dans un discours prononcé à la radio nationale. Selon les résultats officiels de l'élection, 99,5% des bulletins de vote ont été comptés lors de l'élection de mardi. M. Boakai a obtenu 50,89% des voix, contre 49,11 % pour le président sortant. M. Weah a reconnu sa défaite et a félicité M. Boakai pour sa victoire. Il a ajouté que le Liberia avait gagné et qu'il était temps de placer l'intérêt national au-dessus des intérêts personnels. M. Weah, 57 ans, est un footballeur internationale qui a remporté l'élection présidentielle de 2017, au cours de laquelle M. Boakai avait déjà perdu contre M. Weah. M. Boakai, un vétéran de la politique âgé de 78 ans, a été vice-président pendant 12 ans sous l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf.

