Présidentielle 2024: Zahra Iyane Thiam «Rien ne devrait justifier le report de l’élection»

Zahra Iyane Thiam n’est pas du tout favorable à la mise en place de la Commission d’enquête parlementaire. La directrice générale de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) déclare : «Le Sénégal est une grande démocratie. Et à ce jour, rien ne devrait justifier le report de l’élection puisque toutes les conditions sont réunies. Nul ne doit saper les nombreux sacrifices qui ont été faits pour que le Sénégal puisse être une nation qui compte au niveau mondial».

Les députés ont adopté avant-hier à l’Assemblée nationale la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire en vue d’éclaircir les conditions de l’élimination de Karim Wade et autres de la liste des candidats à l’élection présidentielle de février 2024. Mais la directrice de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Zahra Iyane Thiam n’a pas du tout aimé la posture adoptée par les parlementaires de la majorité qui ont voté cette résolution du Parti démocratique sénégalais (Pds). L’ancienne ministre de la Microfinance considère que les arguments avancés par le parti sont dénués de tout fondement.

Zahra Iyane Thiam membre de l’Alliance pour la République (APR) et de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) s’étonne de la stratégie mise en place par la majorité et le PDS (opposition) pour l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire en vue d’éclaircir les conditions de l’élimination de Karim Wade et autres de la liste des candidats à l’élection présidentielle le 25 février prochain. Elle interpelle son propre camp politique et s’oppose au report de la présidentielle. L’ancienne ministre invite sa coalition à faire bloc derrière son candidat.

La responsable de l’Apr, qui dit être «étonnée de l’attitude» de ses camarades de la majorité, a volé au secours de Amadou Ba. «Puisqu’il est le candidat choisi par le Président de notre coalition Benno bokk yaakaar, la seule attitude qui vaille aujourd’hui, c’est d’avancer en rang serré avec lui pour le porter à la tête du pays», a prôné l’ancienne ministre.

« L’opposition est dans son rôle, mais quid de la majorité ! Le choix du candidat est définitif, l’élection inévitable et le gagnant issu de la volonté populaire. Il ne reste plus qu’à serrer les rangs pour BBY. On fera CAP sur 2024 inchallah si telle est la volonté du Tout Puissant », a-t-elle ajouté.