Présidentielle 2024: Serigne Khassim Mbacké plaide le report

Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, Serigne Khassim Mbacké, ne va pas pour une tenue de l’élection présidentielle à date échue, c’est-à-dire, le 25 février 2023. Selon lui, le contexte actuel ne s’y prête pas et qu’il urge de sauvegarder la paix sociale au Sénégal en reportant cette échéance cruciale: »A ce jour, le Sénégal n’est pas prêt à tenir une élection présidentielle. Le climat politique et social ne milite pas pour l’organisation d’un tel scrutin. Comment peut-on organiser une élection de cette envergure sans les principales forces de l’opposition en présence ?Je plaide un report et des pourparlers francs entre les principaux acteurs pour trouver des palges de convergence », avise le jeune guide religieux Mbacké-Mbacké. Il poursuit: »Il ya des personnes mal intentionnées qui veulent brûler le pays. Elles jouent les pyromanes et ne souhaitent pas une sortie honorable au Président bâtisseur Macky Sall. Ils rêvent des scenariis à la Guinée et/ou comme le Gabon. Nous, on a, d’abord, besoin de stabilité et de paix sociale avant tout. Le Sénégal doit prendre le dessus sur tout. Aujourd’hui, il ya les germes d’une crise grave. Sauvons donc ce que nous avons de plus cher: le Sénégal », a laissé entendre Serigne Khassim Mbacké.