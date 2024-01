Présidentielle 2024: Pourquoi Bougane Guèye Dani n’a pas réussi avec le «Tib tank», «open press tour 2024» ?

Parmi les huit (8) candidats éliminés, ce mardi, de la course de la présidentielle du 25 février 2024, il y a Bougane Guèye Dani. Le cas du journaliste-politique attire l’attention de plus d’un pour avoir toujours été recalé à cette étape visiblement fatidique pour lui. « Nous allons dégager ce système et les hommes qui le dirigent ». Telle est la réaction à chaud du leader de la coalition Gueum sa Bopp dans la foulée de l’invalidation par le Conseil constitutionnel de son parrainage.

Bougane Gueye Dany n’a pu valider qu’un peu plus de 28.000 parrains sur un minimum requis de 44 231 signatures. Un énième revers pour le Pdg de D-Media qui, décidément, prendra encore son mal en patience pour espérer briguer le suffrage des Sénégalais dans une élection nationale. Ainsi, après avoir vécu une expérience « traumatisante » lors de la dernière Présidentielle de février 2019, malgré ses « plus de 700 mille parrains », il avait finalement décidé de soutenir la candidature d’Idrissa Seck.

Après réflexion et des échanges avec les composantes de son mouvement, le chef de file de Gueum sa bopp en est arrivé à la conclusion que le meilleur choix est le président de Rewmi. Car, d’après lui, le candidat de la coalition Idy 2019 a accepté d’intégrer les dix-neuf points du programme du mouvement de Bougane dans le sien.

Bougane n’a pas pu non plus franchir cette étape fatidique aux législatives de juillet 2022. L’on se rappelle également le rejet, pour dossier incomplet, de la liste de la coalition Gueum Sa Bopp à Dakar, lors des élections territoriales de la même année.

’’Tib tank’’, “Open Press Tour 2024”, ‘’tekki jotna’’…

Pourtant il fait partie des leaders politiques les plus visibles sur le terrain. Bougane Guèye, rappelons-le, a initié le ‘’Tib tank’’, une opération consistant à suivre les pas du président Macky Sall au terme de chaque tournée économique effectuée à l’intérieur du pays. Récemment, en perspective de la présidentielle de février prochain, il a lancé ses “Open Press Tour 2024”, dans la plus vaste région du pays, Tambacounda, en vue, disait-il, de conforter le travail que ses lieutenants effectuent dans les 14 régions du Sénégal depuis le début des opérations de collecte. Mais finalement, l’aventure va s’arrêter au parrainage pour M. Guèye. Car, après avoir eu plus de 29.000 doublons externes à la première vérification, le candidat, placé à la 84e position, devait compléter près de 19 000 parrains sur le minimum requis qui est de 44.231 signatures. Celui qui chante le slogan ‘’Tekki jotna’’ a fustigé le processus controversé du système des parrainages et les difficultés vécues par les Sénégalais sous le règne du Président Macky Sall.

Selon lui, ce système place l’avenir du pays entre les mains du hasard, permettant à certains candidats de franchir les étapes malgré des anomalies. Toutefois, Bougane Gueye Dany a confié que sa coalition a mobilisé près de 944 000 parrains, principalement issus de régions éloignées où la présence de concurrents politiques était limitée. Cependant, le patron de D-média n’a pas pu obtenir le minimum de 0,6% du fichier général des électeurs, l’un des plus mauvais scores derrière Amadou Ly de Akilee.