PRÉSIDENTIELLE 2024: Ousmane Sonko avait tout calculé

D’aucuns pensaient qu’Ousmane Sonko a le don d’ubiquité. Ce dernier retenu en prison s’est adressé hier à ses partisans. Une vidéo dans laquelle il explique les schémas possibles alors qu’il n’était pas encore condamné. Avec la multiplicité de candidats en interne, le maire de Ziguinchor promet de dévoiler prochainement celui qui sera à la tête pour porter le « Projet ».

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Ousmane Sonko s’est adressé à ses militants en vue de la présidentielle de 2024. Dans celle-ci intitulée « La stratégie», le leader du parti dissous Pastef, y dévoile les différents scénarii déjà mis en place en vue de réaliser leur «Projet ».

La stratégie

Drapé d’un boubou blanc assorti d’un bonnet, le candidat recalé par le Conseil constitutionnel en l’occurrence Ousmane Sonko a révélé que cette vidéo était préenregistrée. «Je voudrais d’emblée vous expliquer que j’ai fait cette vidéo en vue d’anticiper car je ne sais pas si je serais candidat ou pas. Mais j’aimerais vous dire que Macky Sall fait de son mieux avec la justice pour m’empêcher d’être de la course. Mais nous avons tenu bon. Il a usé de subterfuges pour me coller un procès bidon, activer le procureur et le juge d’instruction en vue de boucler mon dossier afin de me jeter en prison car j’ai appris qu’il ne veut pas que je sois candidat et qu’il fera tout son possible pour m’écarter. Car le fait qu’on ait saisi la haute Cour de justice de la Cedeao lui est resté à travers la gorge», a déclaré Ousmane Sonko.

Rappelant les différentes phases de la lutte en vue de rétablir la démocratie, il s’est appesanti d’abord sur le parrainage et le plan B. «Nous avons discuté avec nos proches collaborateurs afin de multiplier nos chances. Il fallait tenter le coup pour créer une multitude de candidats. Ceux qui disaient que le Pastef n’avait pas de plan B n’avait pas compris car il est question de porter le projet soit par Ousmane Sonko ou par un autre issu de nos rangs », a renchérit ce dernier

Le passeur

Poursuivant dans ses révélations, suite à la stratégie mise en place, Ousmane Sonko s’est dit conscient qu’une barrière serait une catastrophe pour le projet « sonko2024». « Quand il y a une barrière, il nous faut une stratégie pour passage. Ce projet doit passer et en 2024. Je ne suis pas indispensable à tel enseigne qu’on ne peut trouver un autre pour le faire ; c’est absurde», a-t-il dit. Ce qui explique la candidature de Diomaye, de Cheikh Tidjane Dièye et d’Habib Sy. «Nous allons trouver des alliés et qui n’avaient pas déclaré leurs candidature. Plusieurs possibilités s’offrent à nous. Il nous faut une stratégie multiple pour gagner au 1ier tour», a poursuit Ousmane Sonko. A ce titre, deux possibilités s’offraient au Pastef qui détaille. «Il faut choir un candidat et que les autres désistent si toutefois le parrainage est validé. Ce dernier aura la charge de porter le programme qui est celui de 2019 mais avec quelques changements.

La deuxième option c’est de lasser passer la candidature multiple. Mais je ferai ma déclaration pour vous faire de mon choix tout en vous demandant de suivre cette décision. L’expérience a été vécue entre Yewi et Wallu bien que cela peut avoir des inconvénients et des avantages », a-t-il esquissé. Mais dès lors, la question du temps d’antenne aussi serait un avantage avec la multiplicité des candidats.

Le sens du projet

Dans cette vidéo, Ousmane Sonko semble doper ses militants à qui il demande de croire au projet quel que soit la personne qui la porte : « Il vise le développement du pays. Un projet de souverains et panafricain. Si chacun mouille le maillot en appliquant à appliquant le choix désigné, la victoire sera au 1ier tour. Je demande à ce que l’opposition puisse s’unir et pour un vote utile. Car si jamais ce régime reste, ce sera dur pour nous et pour les 50 ans à venir». Le rendez-vous est pris prochainement pour la suite.

MOMAR CISSE