Présidentielle 2024 : Mouhamadou Madana Kane, le candidat de la Coalition Dundu ?

La cérémonie de lancement de « Dundu » , a eu lieu ce Samedi 7 Octobre 2023 à Dakar .La cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance à la fois festive et solennelle a été l’occasion de présenter les origines de la création de « Dundu », sa vision politique, et le parcours de Mouhamadou Madana Kane, le candidat de 41 ans choisi pour porter les couleurs de la Coalition « Dundu » à la prochaine élection présidentielle.

Certes connu du milieu des d’affaires mais inconnu du grand public, dont le parcours a été présenté dans un film diffusé au cours de la cérémonie ce Samedi 7 Octobre 2023 à Dakar lors de la cérémonie de lancement de « Dundu », une « startup politique » créée par un groupe de technocrates et chefs d’entreprises sénégalais basés au Sénégal et dans la diaspora.

Madana est l’ancien Directeur Général de la Banque Islamique du Sénégal, poste qu’il a occupé jusqu’en Mars 2023, après une nomination en 2020, à l’âge de 37 ans. Auparavant, il a servi pendant dix ans comme conseiller juridique en chef à la BID, l’institution multilatérale de financement du développement basée à Djeddah en Arabie Saoudite.

Présenté comme juriste et banquier à la fois, le candidat fraichement investi de Dundu et natif de Thiès a été formé au Sénégal, puis en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. Il est fondateur de l’African Center of International Law Practice (ACILP), est par ailleurs membre du Groupe des Pairs (Senior Fellow) de la Columbia Center of Sustainable Investment de l’université de Columbia à New York. Auparavant boursier de l’Etat du Sénégal après un Baccalauréat obtenu avec la mention Bien, il décroche un doctorat en droit à l’université de Cergy à l’âge de 30 ans, puis complète sa formation d’abord à la London School of Economics, où il obtient un Master en Administration Publique, et par la suite à l’université de Boston.

Selon lui, son engagement en politique est motivé par la prise de conscience de la nécessité d’amorcer la révolution du courage et du sacrifice, celle qui doit amener les technocrates à accepter de se politiser, à se sacrifier en sortant de leur zone de confort et d’observation pour répondre au désir de changement de paradigme exprimé par une frange importante de la population sénégalaise, qui semble ne plus croire en la chose politique.

La cérémonie de lancement a également été l’occasion de présenter la vision « Dund Leneen » ou « VI.V.RE » (Vision Vers le Renouveau) qui est au cœur du projet politique de Dundu. Celle-ci repose sur 4 axes stratégiques et 2 leviers transversaux que le candidat de Dundu a présenté en détails, dans un style nouveau qui vient apporter de la fraîcheur sur la scène politique.