Présidentielle 2024 : Les libéraux demandent l’arrêt immédiat du processus électoral

À l’unanimité, les membres du Parti Démocratique Sénégalais et les sympathisants réclament la réintégration du candidat Karim Wade sur le fichier électoral pour permettre ce dernier d’être candidat à l’élection présidentielle de 2024. Ces derniers ont fustigé la décision prise par les 7 sages du Conseil constitutionnel, soupçonnant même certains ses sept sages du Conseil constitutionnel de » corruption ».

Par ailleurs, la section du Parti démocratique sénégalais de Thiaroye-sur-mer invite ses militants et sympathisants à donner corps et âmes afin de pouvoir réintégrer Karim Wade dans la liste des candidats à l’élection présidentielle. Au-delà de cette lutte, ils demandent la dissolution du Conseil Constitutionnel.

Plus loin, ces derniers font savoir que Karim Wade, est d’ailleurs parmi les 21 candidats, le seul à déposer un dossier complet à temps. Mais aussi sachant qu’après les sondages, il passera au premier tour au soir du 25 février 2024, les autorités en complicité avec Thierno Alassane Sall ont décidé de jouer la mauvaise carte, aux beaux yeux d’Amadou Ba.

Le processus électoral est émaillé de nombreux dysfonctionnements bien énumérés par nos responsables à savoir le chargé des élections, le directeur des structures et surtout nos parlementaires « se désolent les responsables libéraux de la section de Thiaroye-sur-mer, à Pikine.

Par ailleurs les militants et sympathisants du parti démocratique demandent l’arrêt immédiat du processus électoral. « Tous les militants, sympathisants et alliés de la coalition Karim 2024 de la section de Thiaroye sur mer et les Karimistes exigent l’arrêt immédiat du processus électoral, la réhabilitation ou la réintégration du candidat de la Coalition Karim 2024, Karim Wade » ont-ils soutenu.

Le PDS exige également le report de l’élection présidentielle. Selon eux la plus haute juridiction du Sénégal essaie de mettre des bâtons dans les roues de Karim pour baliser la route à Amadou Ba. Ainsi le PDS demande à toutes les sections, à toutes ses fédérations, les comités électoraux (Karim 2024) et à tous les mouvements de soutien de se réunir dans les plus brefs délais afin d’informer les militants et sympathisants du mot d’ordre.