PRÉSIDENTIELLE 2024: Le scrutin renvoyé au 15 décembre 2024

L’attente a été longue, mais il faut signaler que les choses n’ont pas été faciles ni pour Yewwi, pour Taxawu encore moins pour Benno bokk yaakar. Au finish, Macky Sall qui avait annulé la présidentielle prévue le 25 février va fixer une nouvelle date. Les députés ont déjà acté celle du 15 décembre 2024, en séance plénière.

« Le vin est tiré il fait le boire » comme dit l’adage. L’élection présidentielle pourrait avoir lieu le 15 décembre 2024, si le chef de l’Etat confirme la volonté des députés. La décision a été validée hier par la majorité à l’Assemblée nationale et l’amendement a été lu par Demba Diop Sy le maire de Tivaouane. L’on s’y attendait le plus. Une assemblée aux débats houleux. La preuve, lors des questions préalables, Massata Samb a voulu asséner un coup à un collège de la majorité.

Finalement, ils seront raisonnés par leurs collègues. De suspension en suspension, des députés de Yewwi Askan wi avec ceux de Taxawu ont décidé de faire face à la majorité. La séance chaotique et les débats houleux entre les députés n’avaient toujours pas accouché d’un vote sur la nouvelle date de l’élection présidentielle. Car l’examen d’une proposition de loi constitutionnelle qui reporterait le scrutin de six mois au maximum. Aussi, le projet de loi vise à déroger à l’alinéa 1 de l’article 31 de la Constitution le délai de convocation du collège électoral et ainsi prolonger la période électorale à six mois jusqu’au 25 août 2024 au moins.

De nombreux députés de l’opposition y voient alors une intention de Macky Sall de vouloir prolonger sa présidence à l’encontre de la volonté des citoyens et des principes d’un Etat de droit. Mais la goutte d’eau de trop est la proposition faite par les libéraux pour un vote sans débat.

Des députés de Yewwi askan wi qui ont tronqué leur cravates aux écharpes se sont rués vers le perchoir, avec à leur tête Guy Marius Sagna qui scandait : « Macky Sall démission. » Appuyé en cela par des ses collègues de Yewwi qui l’ont rejoint. Quelques minutes plus tard, le Président de l’Assemblée nationale est revenu dans la salle avec des mesures plus fortes. Il s’agit de la présence des gendarmes et des députés de Yewwi ont quitté la salle.

