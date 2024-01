Présidentielle 2024: Le Mouvement Citoyen « Wa Gokh Bi » soutient la candidature de Bassirou Diomaye Faye

Le Mouvement Citoyen Wa Gokh Bi est un cadre de réflexion qui a vu le jour le 26 Mai 2013 au Quartier Touba Thiaroye dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao, département de Pikine, Dakar, Sénégal. Aprés un long moment de réflexion, le mouvement compte sous la houlette de son coordinateur Moussa BA dit « Général » soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye, en vue des prochaines élections présidentielles 2024.

Wa Gokh Bi est une initiative citoyenne qui regroupe plusieurs organisations de Thiaroye qui ont travaillé sur différentes plateformes de développement dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations sur toutes ses formes avec comme slogan « Servir Par Devoir ». Wa Gokh Bi est aussi sur le front politique à travers la promotion de la citoyenneté qui joue un rôle très important dans la régulation, la prévention et la sensibilisation des masses.

Wa Gokh Bi tient à son compte la participation à trois élections majeures : les locales de 2014 , les présidentielles de 2019 et les locales de 2022 en passant par une grande campagne de sensibilisation sur le référendum de 2017 initié par le pouvoir en place, pour éclaircir les 15 points qui faisaient objet d’incompréhension pour les masses dans les quartiers de la commune, du département et du Sénégal en général. Le Mouvement a mis sur pied un système de veille et d’alerte qui consiste à sauvegarder les acquis et ainsi défendre les intérêts des populations des banlieues pour la plupart défavorisées.

Le but de Wa Gokh Bi est d’opérer le changement au vrai sens du terme. Dans ce contexte où notre pays est à la croisée des chemins pour instaurer la justice et la démocratie, après avoir discuté avec les responsables de la coalition Diomaye Président sur le plan communal, départemental, régional et national, nous avons unanimement pris la décision de soutenir le Candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye , par ailleurs candidat désigné du Président Ousmane Sonko , pour faire de lui le Président de la République du Sénégal au soir du 25 Février 2024.

Le Mouvement Wa Gokh Bi compte bien s’investir sur le terrain, dans la région de Dakar et le reste du pays et mettra toutes ses équipes au travail acharné afin de mener la lutte pour la grande victoire du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye .

Fait à Thiaroye, le 29 janvier 2024

Le Coordonnateur Moussa Ba dit « Général. »