PRÉSIDENTIELLE 2024: La 2e coordination du PS  de la Médina parraine Jean Baptiste Diouf

Le Parti socialiste va aller en rang dispersé pour la Présidentielle de 2024. En effet, la 2e coordination de la Médina du PS parraine Jean Baptiste Diouf au moment où les instances de la formation politique de Senghor ont décidé de soutenir le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba.

Les socialistes ne parlent pas le même langage sur le choix porté sur le candidat de Benno Bokk Yakaar. Si les instances du parti votent pour le parrainage d’Amadou Bà, les membres du comité « feu Dr Samba Gueye » de la Médina eux ont choisi Jean Baptiste Diouf. Le secrétaire général dudit comité, Doudou Diouf, indique qu’ils ont décidé de parrainer et de faire parrainer le candidat socialiste Jean Baptiste Diouf, à l’élection présidentielle de 2024. «Nous posons par cet acte, les premiers jalons de notre soutien au candidat de la coalition JBD Président 2024. Il est des moments dans la vie d’un militant, où l’engagement doit se matérialiser par des actes clairs », martèle-t-il.

Et de poursuivre: «Le candidat JBD a le courage et la bravoure de porter l’étendard du parti socialiste de Senghor afin que ce patrimoine ne se dissolve dans une coalition hétéroclite et ne disparaisse dans les profondeurs des eaux troubles de Benno Bokk Yaakar. Ses qualités humaines, ses valeurs humanistes, sa connaissance de l’Etat, sa légitimité politique et sa posture de rassembleur de la famille socialiste sont des raisons qui motivent notre adhésion à sa démarche ».

A l’en croire, l’héritier de feu le Président Senghor est la seule voix audible dans un parti socialiste qui, comme les plantes en Automne, s’étiole. «L’élection à la magistrature suprême de Jean Baptiste Diouf est notre souhait le plus ardent car elle sera source d’espoir et de paix juste. Ici au Sénégal, à Dakar et dans la diaspora, nous mènerons une campagne « tambour battant » pour que vive le socialisme et que Vive le Président Jean Baptiste Diouf », déclare-t-il. Ces socialistes invitent tous leurs camarades et les citoyens de ce pays à soutenir et à élire le candidat de la coalition JBD Président 2024. « La victoire du Président Jean Baptiste Diouf à la prochaine élection présidentielle 2024 propulsera notre pays dans l’ère de la prospérité, de la solidarité, de l’équité et de la justice sociale », juges ces socialistes.

NGOYA NDIAYE