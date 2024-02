Présidentielle 2024: «il est hors de question de tenir l’élection dans ces conditions et le président doit…» Anyeu Mbengue, députée Bby

L’élection présidentielle va-t-elle se tenir le 25 février prochain ? Cette question a tout son sens. En tout cas, si le chef de l’Etat, seul habilité à décider du report ou non de ce scrutin, suit la logique des députés des groupes parlementaires de Benno Bokk Yakaar et de Wallu, le calendrier électoral ne sera pas respecté. En d’autres termes, l’élection présidentielle ne se tiendra pas à date échue.

La députée, Anyeu Mbengue a été formelle s’agissant des conséquences que pourrait engendrer une commission d’enquête parlementaire visant deux membres du Conseil Constitutionnel. Selon elle, « il serait imprudent d’aller à une élection présidentielle dans de telles conditions ». La parlementaire a demandé que l’on mette la lumière sur des supposées faits de corruption et de collusion.

Le parlementaire a, en outre, interpellé le président Macky Sall d’agir et de ne pas « vouloir coûte que coûte partir au point d’organiser des élections alors que graves accusations planent sur le Conseil Constitutionnel ».

Anyeu Mbengue s’est également interrogé sur le fait « que celui qui dirige le pool d’avocats de Ousmane Sonko se mette aujourd’hui à défendre le juge Cheikh Ndiaye ». Après les députés du groupe parlementaire «Liberté-Démocratie-Changement», ceux de Benno Bokk Yakaar, ont aussi plaidé hier mercredi le report de ce scrutin. Parmi ces parlementaires figure Anyeu Mbengue.

Pour elle, il est hors de question de tenir l’élection dans ces conditions : «Je ne suis plus prête à aller à la présidentielle dans ces conditions et le président doit prendre ses responsabilités. Il ne peut pas partir et laisser le Sénégal dans ces conditions. Les gens se posent beaucoup de questions donc, il faut nous éclairer», a-t-elle plaidé.