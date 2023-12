Présidentielle 2024: Habib Sy, ancien Ministre, se propose comme candidat de transition pour redresser et réorienter les imperfections du pays

Habib Sy, ancien Ministre, candidat à l’élection présidentielle de février 2024, invité de l’émission « Grand Format » de Walf, regrette le discours de certains qui semblent soutenir que personne d’autre, non issue des rangs de Pastef, ne peut matérialiser le projet d’Ousmane Sonko.

L’ancien Ministre, qui se propose comme un candidat de transition, indique que ces personnes ne savent pas ce qu’elles disent. Evoquant l’éventuel report de l’élection, Habib Sy estime que ce serait une erreur.

Etant moins intéressé par le pouvoir, Habib Sy promet d’établir un dialogue pour déterminer le temps de transition, pouvant durer 6 mois ou un an.

Soulignant qu’il y a beaucoup d’imperfections dans ce pays, du côté de l’opposition comme du pouvoir. Ce laps de temps, insiste-t-il, pourra servir à redresser et à réorienter, pour mieux changer des choses dans la gestion des affaires étatiques.

Rappelons juste que le candidat Habib Sy avait promis de retirer sa candidature si toutefois Ousmane Sonko devient candidat lors de cette joute électorale. «Ma candidature est liée à celle de Ousmane Sonko. Quand il aura ses fiches de parrainage, je me retire et je le soutiens inévitablement. Mais si par extraordinaire, il n’est pas candidat, je me présenterai comme candidat de la transition pour l’opposition», avait-il soutenu.