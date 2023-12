Présidentielle 2024: Forme de parrainage, Amadou Ba, seul candidat parrainé par des élus locaux

La liste des candidats pour la prochaine élection présidentielle de 2024 a été publiée. Et la course n’a pas été facile pour ces derniers qui ont remué ciel et terre pour voire la validation de leur candidature. Mais selon des informations, certains aurait choisi autre que le système de parrainage de la population, parmi eux Amadou Ba.

Qui l’aurait cru, que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar passerai l’étape du parrainage après avoir choisi le système de parrainage par les députés et autres.

Et maintenant. On en sait un peu plus sur la liste des candidats ayant été parrainé par des élus.

Étant de deux types, Mamadou Badio Camara a fait savoir que parmi les 93 candidats déclarés, quatre ont été parrainés par des députés et un par des élus locaux (maires et présidents de conseils départementaux). Cette dernière option est choisie par le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba qui est à la 68e place à l’issue du tirage.

Selon ce dernier « Nous avions prévu cette situation ce qui fait que nous avons déposé dans le dossier, le parrainage des élus », explique Benoît Sambou, représentant dudit candidat.

En plus, ce choix du parrainage des élus fera que la position sur l’ordre de passage dans la vérification des parrainages n’aura « pas de conséquences sur la qualité de (leur) parrainage et sur les risques de doublons », a fait savoir Benoît Sambou.