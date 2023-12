Présidentielle 2024: El Hadji Mamadou Diao a déposé sa caution, ce lundi

Le Président El Hadji Mamadou Diao, a déposé candidat de la coalition Diao 2024, déposé ce lundi, sa caution de 30 000 000 FCFA, pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Une sommes mobilisée par les militants, sympathisants et les alliés de ladite coalition.

Représenté par le mandataire national au parrainage, Massene Ady Gueye, du maire de la commune de Dalifort-Foirail, M. Mamadou Mbengue et de la responsable du mouvement national des femmes, Mme Aminata Gassama, le Président Diao demande à tous les militants et souteneurs de continuer la collecte de parrainage. Le candidat El Hadji Mamadou Diao a déposé sa caution, ce lundi.

Elhadji Mamadou Diao s’est engagé à apporter des réponses au ‘’désespoir’’ des jeunes qui prennent les pirogues au péril de leur vie, à la recherche d’une vie meilleure dans d’autres pays. Il dit vouloir construire ‘’un nouveau Sénégal’’ avec les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, avec ‘’l’ensemble des secteurs qui rythment la vie économique sénégalaise’’.

‘’Nous devons promouvoir le développement de l’agriculture et renforcer la recherche en privilégiant le peuple fragile’’, a dit M. Diao. Il affirme encore vouloir créer ‘’un Sénégal qui compte sur lui-même, ses élites et sa jeunesse, qui agit par lui-même et récolte les bénéfices de ses politiques, sans dépendre des puissances étrangères’’.

Le candidat a souligné la nécessité d’humaniser l’économie sénégalaise, de réconcilier le peuple avec lui-même et de renforcer la paix et la sécurité du pays. Le leader de la Coalition pour un Sénégal nouveau a également promis de ‘’moderniser’’ la justice et l’administration publique, lesquelles, à son avis, doivent être ‘’des catalyseurs de développement’’.

M. Diao a invité les acteurs politiques à éviter la violence dans les discours et à proposer des programmes capables d’impulser le développement socioéconomique du pays. Il dit être ‘’reconnaissant’’ envers Macky Sall pour la ‘’confiance’’ qu’il a à son égard et ses ‘’nombreuses réalisations’’ en tant que président de la République.