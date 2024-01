Présidentielle 2024: El Hadji Malick Guèye appelle tous les libéraux à s’unir derrière Idrissa Seck…

Après la publication de la liste des candidats officiels à la Présidentielle du 25 février 2024 par le Conseil constitutionnel, El Hadji Malick Guèye ne fait pas dans la dentelle pour appeler à une dynamique unitaire de tous héritiers du Président Me Abdoulaye Wade. Selon l’ancien député libéral et ancien Président de la fédération départementale PDS de Kaolack: »C’est offciel: le Conseil Constitutionnel vient de rendre publique la liste des prétendants au fauteuil présidentiel. Sur ce, je lance un vibrant appel à tous les libéraux, tous les héritiers du Président Me Abdoulaye Wade à venir soutenir Idrissa Seck. Je demande au Président Macky et à Karim Méissa Wade d’en faire autant. Pour que les libéraux restent aussi longtemps (50 ans au pouvoir), Idrissa Seck est l’homme de la siutation », invite l’ancien Coordonnateur départemental PDS de Kaolack en 2012. Il poursuit: »A ce stade, Idrissa Seck est l’homme qu’il faut pour sauver le Sénégal. Il est l’héritier légitime du Président Macky. Le Sénégal ne mérite vraiment pas certains candidats fantôches qui ne sont pas là que pour amuser la galerie. Gérer un pays, ce n’est pas un jouet d’enfant. Je demande aussi au Président Papa Diop (Bokk Gis Gis) au Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré, à Aïda Mbodj de venir rejoindre la Coalition Idy2024 pour perpétuer l’héritage de Me Wade », tonne l’ancien parlementaire libéral originaire de Lat Mingué (dép.Kaolack).

Et il dira, au finsih: »Le Sénégal a atteint au niveau appréciable dans son parcours exemplaires.

Choisir Idrissa Seck, c’est choisir la compétence, l’expérience, les bonnes qualités humaines la piété, la sérénité, l’attachement aux valeurs cardinales, le sérieux,le courage politique, la dignité et la discipline, la diplomatie nationale et internationale », dira-t-il.

Alors, il est de notre devoir de bien choisir un homme d’espoir. On ne doit pas tomber entre les mains d’aventuriers. La jeunesse,les guides religieux, coutumiers, les opérateurs économiques,les leaders d’opinions (artistes, intellectuels) ont leur part de responsabilité. On doit primer la discussion et non faire un hold up. La tromperie ne mène à rien », a dit El Hadji Malick Guèye, ancien Conseiller du Président Wade et actuel Conseiller du Président Macky Sall.