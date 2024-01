Présidentielle 2024 : Cheikh Bamba Dièye désigne son candidat

Le parti Front pour le Socialisme et la Démocratie- Benno Jubël (FSD-BJ) annonce son adhésion à la coalition du candidat l’Ex-Pastef Bassirou Diomaye Faye.

La liste des candidats recalés qui ont rejoint Bassirou Diomaye Faye s’allonge chaque jour. Ce mardi, c’est l’ancien maire de Saint Louis et candidat recalé pour la présidentielle de 2024 qui a rejoint le candidat désigné de Ousmane Sonko.

Cheikh Bamba Dièye est désormais aux cotés d’autres candidats comme Cheikh Tidiane Dièye, Aminata Touré, Aïda Mbodj, Charles Emile Ciss, Seydina Oumar Touré, Mary Tew Niane, Cheikh Dieng, Amsatou Sow Sidibé et Cheikh Oumar Diagne. « Faisant suite à la réunion de la direction de notre parti ce samedi 27 janvier 2024, nous avons décidé de soutenir la candidature de Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, candidat de la « COALITION DIOMAYE PRÉSIDENT », informe le leader Cheikh Bamba Dieye, candidat recalé à l’élection présidentielle 2024 dans un communiqué parvenu à la rédaction. Il invite militants et sympathisants du FSD-BJ, du Sénégal et de la Diaspora de se mobiliser pour travailler en parfaite intelligence avec les membres de la coalition de leur localité.

La rupture souhaitée pour construire un pays fort, démocratique et inclusif « passe par une victoire éclatante et sans équivoque au soir du 25 février 2024. Ensemble pour construire une nouvelle ère de paix et de plein épanouissement dans notre pays », termine le communiqué du FSD-BJ.