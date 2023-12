Présidentielle 2024: BBY et AFA valident la continuité avec Amadou Ba

La région de Thiès est entrain de changer de visage sur le plan politique. Des mouvements ont vu le jour et commencent à s’imposer par de fortes mobilisations à travers différentes activités. Le week-end dernier, l’attraction c’était au tour du président du mouvement AFA (And Fal Amadou Ba), Maleye Diop de faire sa démonstration de force.

La mobilisation était au top dans un hôtel de la place. Des jeunes venus des trois communes de la ville et des responsables de la coalition Benno Book Yaakar ont assisté à cette rencontre (le Ministre Seydou Gaye, Augustin Tine, Abdou Mbow, Abdoulaye Diéye, Pape Mamadou Doumbia…. ) À l’entame de son propos, il a tenu à saluer l’assistance et de rappeler le statut de Thiès sur le plan politique. « Chers camarades, honorables invités, je suis très heureux de me retrouver en cette belle après-midi parmi les dignes fils de notre pays, ici à Thiès, ville chargée d’histoire, ville qui a fécondé notre vie politique. Bienvenue à Thiès ».

D’après l’inspecteur des impôts et des domaines, cette initiative c’est d’honorer le président Macky Sall pour avoir choisi la continuité. Et le choix de Amadou Ba, c’est la continuité

À l’entendre, choisir Amadou Ba, est le futur du pays.

» Il s’agit de l’Avenir du Sénégal. Qui de mieux que le Premier ministre Amadou Ba pour construire sur les pas du Président Macky Sall, un leader de dimension exceptionnelle, qui nous a tous honorés par sa grande décision du 04 juillet 2023.

Amadou, AFA porté ce jour historique sur les fonts baptismaux derrière moi et à mes côtés s’engage à vous porter au Palais de la République le 25 Février 2024. Le faire, c’est honorer le Président Macky SALL. Le faire, c’est choisir la continuité de l’Etat. Le faire, c’est garantir la stabilité du Sénégal, le faire, c’est sauver notre pays et notre vivre ensemble tant chanté de par le monde. Le faire enfin, c’est tenir le processus démocratique et celle encore plus porteuse du Sénégal émergent. Vous serez le président d’une nouvelle ère qui verra le Sénégal encore plus émergent, plus réconcilié avec lui-même et avec le reste du monde. Le Sénégal pour tous, le Sénégal de tous. » A-t-il déclaré.