Présidentielle 2024 : 1214 bureaux de plus par rapport aux élections législatives

Dans la perspective du scrutin présidentiel du 25 février 2024, la direction générale des élections (Dge), suivant le calendrier des tâches et opérations arrêté par le ministre de l’Intérieur, a publié le jeudi 25 janvier 2024, la carte électorale et les modifications qu’elle a subies (nouveaux centres et bureaux de vote dans certaines localités du pays et à l’Etranger). Comparé aux élections présidentielles passées, on constate qu’il y’a eu une augmentation du nombre de bureau de vote au niveau national.

L’Administration a préféré cette fois-ci verrouiller la carte électorale. L’opposition et la société civile ont dénoncé ce «manque de transparence». Bés bi a pu jeter un coup d’œil sur cette carte électorale.

Pour la Présidentielle, il y a 15 633 bureaux de vote au Sénégal et 807 à l’étranger. Ce qui fait un total de 16 410, soit une augmentation de 1214 bureaux par rapport aux élections législatives de 2022 où le nombre de bureaux de vote était de 15 196. Faut rappeler que lors des Législatives, il y avait 6549 centres de vote qui comptaient 14651 bureaux de vote sur le territoire national. A l’étranger, il y avait 370 centres pour 745 bureaux de vote dans différents pays.

Après la publication de la carte électorale, la direction générale des élections (Dge) est également tenue rendre public le taux de distribution estimé des cartes ainsi que l’état des lieux général du nombre de cartes en souffrance (cartes non encore retirées) dans les commissions et préfectures issues de la révision exceptionnelle des listes électorales et des révisions précédentes.

Sous ce rapport, toutes les dispositions sont déjà prises par l’administration électorale, à travers une campagne de communication intense, pour que tous les ayant-droits soient en possession de leurs cartes. La distribution des cartes, permanente, se poursuit jusqu’à la clôture de la campagne électorale.