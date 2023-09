Président Macky Sall, maitre du jeu

Maître du jeu politique, Macky Sall une longueur d’avance par rapport à ses adversaires. Il venait de battre Me Abdoulaye WADE et d’avoir ainsi, la possibilité de dérouler sa politique, en toute liberté. En 2023, il redevient maître du jeu, malgré sa décision de renoncer à une nouvelle candidature à la prochaine présidentielle de février 2024

Tout le monde écoute Macky SALL. Ses mots, faits et gestes sont analysés aussi bien par ses partisans que par ses adversaires. Il ne sera pas candidat en 2024. Mais son avis compte. Avec sa forte majorité, le président SALL est devenu aujourd’hui, le faiseur de roi sans être directement dans le jeu.

Il a réussi à l’opposition sénégalaise comme peau de chagrin. Notamment Ousmane Sonko qu’il a réussi à neutraliser. Après l’uppercut de mars 2021, Macky Sall reprend du poil de la bête. Il change ses chefs de la sécurité, il renforce ses moyens logistiques de répression.

C’est une prouesse de Macky Sall. Il a réussi à isoler Ousmane Sonko. Tous les meneurs de Pastef sont en prison. Les plus chanceux sont sous bracelets électroniques. Les finances de Pastef sont gelées depuis que Kopar Express est dans le viseur du pouvoir. Tous les leaders qui incitent les jeunes à descendre dans les rues sont traqués et envoyés en prison.

La fin de règne du président en exercice est marquée du sceau de la dérive autoritaire. Après plusieurs mois d’une féroce bataille judiciaire contre l’opposant principal Ousmane Sonko, Macky Sall a fait à nouveau arrêter celui-ci et dissoudre son parti, le Pastef.

A BBY, il a fini par choisir Amadou Bâ. Selon un sondage d’opinion effectué sur la personnalité capable d’être le prochain candidat de Benno en 2O24, le Premier ministre est arrivé en tête avec près de 40%, le second n’a pas dépassé la barre des 10% et le dernier pourtant, militant de la première heure de l’Apr, n’a obtenu que 01%.

C’est dire que le candidat de Benno devra surfer sur l’image de Macky SALL qui sera probablement son Directeur de campagne. Car, il détient la clé de la victoire de son candidat en 2024. Ce dernier devra s’appuyer sur son bilan pour convaincre les Sénégalais. Mais aussi, il devra prendre des engagements de faire plus que Macky SALL pour rassurer les électeurs. L’investissement personnel du président de l’Apr et Directeur de campagne, sera un apport de plus pour le candidat.

Car? depuis 2012, les électeurs se sont familiarisés avec l’image du président Macky SALL. Et, le candidat de Benno devra profiter de cette image et de l’aura du président SALL pour convaincre les électeurs qui ont toujours donné la majorité à Benno depuis 2012. Même s’il faut mettre en avant le candidat de Benno, l’image de Macky SALL, ne doit pas être loin. Les électeurs ont scanné l’image du président SALL dans leur mémoire, et il faut insister dans la communication pour placer l’image du nouveau candidat dans l’esprit des électeurs.

Sans aucun doute, le président Macky SALL est le maitre du jeu politique au Sénégal. Il n’est pas candidat. Il choisira le candidat pour sa coalition. Ensuite, il a créé les conditions d’éligibilité de deux candidats de l’opposition. Et, l’organisation démocratique et transparente du scrutin lui revient. Enfin, il s’engagera personnellement pour le triomphe de son candidat.