Premier League: Benjamin Mendy porte plainte contre Manchester City 

Revenu au football après plus de deux ans à batailler dans le cadre d’une affaire d’agression sexuelle, le latéral gauche Benjamin Mendy n’en a pas terminé avec son passé anglais. Il se bat aujourd’hui contre son ancien employeur.

Benjamin Mendy a repris le cours de sa carrière de footballeur le 19 juillet dernier lorsque Lorient a officialisé son arrivée en Bretagne, à la surprise générale. Depuis, le latéral gauche a disputé trois petits bouts de match avec les Merlus contre Monaco, Nantes et Montpellier. 82 minutes de jeu et puis plus rien. Mais pour Mendy, l’essentiel est déjà assuré, à savoir pouvoir rejouer au football de haut niveau.

Absent des terrains entre le 15 août 2021 et le 17 septembre 2023, le natif de Longjumeau avait été reconnu non coupable de viol, tentative de viol et agression sur sept femmes entre octobre 2018 et août 2021 devant le tribunal de Chester. Un soulagement pour lui. Et aujourd’hui, ce dernier compte se faire justice. Skysports nous apprend que le Français a déposé une plainte réclamant « plusieurs millions de livres sterling » contre Manchester City pour salaires impayés. Une information confirmée au média anglais par le représentant juridique du joueur.

City n’a plus payé Mendy entre septembre 2021 et juin 2023

« Nick De Marco KC (mandaté par Laffer Abogados (Madrid)) représente l’ancien joueur de Manchester City Benjamin Mendy dans le cadre d’une réclamation de plusieurs millions de livres sterling pour des déductions salariales non autorisées. Manchester City FC n’a pas versé de salaire à M. Mendy à partir de septembre 2021, à la suite de l’inculpation de M. Mendy pour diverses infractions dont il a été acquitté par la suite, jusqu’à la fin de son contrat en juin 2023. La demande sera soumise à un tribunal du travail. »

Pour rappel, Benjamin Mendy touchait un salaire d’environ 400 000€ par mois chez les Skyblues. En août dernier, le clan du Français avait déjà sollicité Manchester City pour le versement de ses salaires impayés. À l’époque, il réclamait environ 11,5 M€. La somme réclamée par le défenseur a-t-elle augmenté ? L’avenir nous le dira, mais le voilà sans doute reparti pour un long feuilleton juridique.