Pr Eva Marie Coll Seck quitte Macky Sall et l’ITIE…

Au lendemain du report de l’élection présidentielle du 24 février 2024, Pr Eva Marie Coll Seck a démissionné de la présidence du Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Selon un membre de son entourage, elle a démissionné pour marquer son désaccord avec le Président Macky Sall.

La Constitution du Sénégal a été révisée lundi 5 février par l’Assemblée nationale, fixant, au 15 décembre 2024, la date de la Présidentielle, et prorogeant dans sa foulée le mandat du Président Macky Sall. Une décision qui fâcherait Pr Eva Marie Coll Seck. Il ne faut pas chercher loin.

Conséquence : selon un membre de son entourage, Pr Eva Marie Coll Seck a démissionné de l’ITIE pour marquer son désaccord avec le chef de l’Etat sur le report de la Présidentielle. Elle tourne désormais le dos au Président Macky Sall, informe la Rfm.

Nommée Présidente du Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives, le 08 avril 2019, Professeur Awa Marie Coll-Seck a été ministre d’Etat auprès du président de la République du Sénégal de septembre 2017 à Avril 2019. Elle a également été ministre de la Santé et de la Prévention (2001 à 2003), et ministre de la Santé et de l’Action sociale (2012 à 2017) de la République du Sénégal.

Spécialiste des maladies infectieuses et bactériologie-virologie, MD, PhD, elle dirigeait le Département des maladies infectieuses à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar-Sénégal, avant de commencer sa carrière internationale.