« Pouvoir et Répression Politique : Les Pratiques Contestées du Régime de Macky Sall » par Dr. Ibrahima Sene

Dès son arrivée au pouvoir en 2012, le président sénégalais Macky Sall a formulé la promesse de « réduire l’opposition à sa plus simple expression ». La manière dont il a réussi suscite des interrogations sur les méthodes (anti-)démocratiques employées, car tous ces opposants sérieux se retrouvent, à un moment donné, écartés. Cela s’est déroulé sans qu’une contestation populaire ne plonge le pays dans le chaos. Comment Macky Sall a-t-il réussi à mettre fin à ces manifestations, malgré la persécution continue des opposants ? Pourquoi les Sénégalais ne soutiennent plus leurs opposants comme par le passé. Par exemple, Ousmane Sonko ne bénéficie plus du soutien populaire qu’il avait autrefois. Le rejet de sa candidature n’a pas aussi déclenché de manifestations violentes que l’on aurait pu anticiper.

Cet article offre une brève analyse de la structure politique de l’État sénégalais sous la présidence de Macky Sall. Il vise également à évaluer le bilan démocratique de son régime, quelques semaines avant les élections présidentielles prévues en février 2024. Comment réprimer habilement l’opposition sous Macky Sall ? On peut identifier différentes méthodes employées : l’absorption (ou transhumance) des opposants, la manipulation des processus électoraux, le harcèlement judiciaire et l’intimidation politique, le dialogue politique et les réformes constitutionnelles, la répression par le biais des forces de sécurité ainsi que la restriction des médias etc.

L’absorption de l’opposition pour mieux l’éjecter

Le Sénégal est une république multipartite avec un président élu au suffrage universel. L’histoire politique du Sénégal est marquée par des moments de démocratie, d’alternance pacifique et de participation citoyenne. Macky Sall émerge du système politique sénégalais avec une solide expérience des institutions et des réalités politiques. Ayant occupé plusieurs fois des postes ministériels et une fois la présidence de l’Assemblée nationale, son parcours politique est étroitement lié à une collaboration avec l’ancien président Abdoulaye Wade. Wade, stratégique dans sa démarche, établit des alliances initiales pour remporter une élection ou récupérer une personnalité politique en ascension, avant de les évincer ensuite, ou vice-versa. Ce schéma s’est appliqué à des figures telles qu’Idrissa Seck, Moustapha Niasse, et même Macky Sall, qui finit par se positionner en tant qu’opposant après avoir été écarté.

Macky Sall a affiné cette stratégie consistant à entacher la réputation d’un individu en l’intégrant au gouvernement avant de le discréditer pour des accusations de corruption, d’escroquerie ou de détournement de dernier public, ou vice-versa. Idrissa Seck, par exemple, rejoint Macky Sall en novembre 2020. L’appel à l’unité nationale de Macky Sall, bien qu’il séduise une partie de la population, a pour effet de marginaliser les opposants qui perdent de leur influence. Cette tactique discrédite la carrière de l’opposant, suscitant la méfiance du peuple et l’éloignant de lui.

Manipulation des processus électoraux

Macky Sall est fréquemment accusé de manipuler les processus électoraux afin de maintenir son emprise sur le pouvoir. Outre les allégations de fraudes électorales, un exemple manifeste est l’introduction du système de parrainage, utilisé pour restreindre la participation de certains partis politiques aux élections. Il est également important de souligner les réformes constitutionnelles au Sénégal en 2016, notamment en ce qui concerne les limites de mandat présidentiel. Ces modifications ont été instaurées à la suite de dialogues nationaux, une autre méthode utilisée pour écarter des opposants.

Dialogue politique

Faisant partie intégrante d’une démocratie, la consultation des partis politiques et de la société civile est censée contribuer à la stabilité politique, sociale et économique. Macky Sall utilise fréquemment le dialogue politique comme moyen de résoudre les tensions et les divergences entre les différentes parties. Cependant, l’efficacité de ces dialogues et la mise en œuvre des accords qui en résultent font souvent l’objet de critiques, suscitant des spéculations sur l’idée d’un complot visant à obtenir des faveurs. Récemment (Juin 2023), Macky Sall a organisé un dialogue national, à la suite duquel il a retiré sa candidature pour les élections de 2024. Il a réhabilité des candidats exclus des élections présidentielles de 2019 pour affaiblir l’opposition, en réaction à l’influence croissante d’Ousmane Sonko, écarté finalement des prochaines élections.

Harcèlement judiciaire et intimidation politique

Sous le régime de Macky Sall, l’utilisation du système judiciaire pour harceler les membres de l’opposition est une pratique observée. Des poursuites judiciaires politiquement motivées, des arrestations arbitraires et des condamnations sont des tactiques déployées pour réduire au silence les voix dissidentes. Dès 2012, la lutte contre l’enrichissement illicite a conduit à l’éviction de Karim Wade, alors considéré comme un sérieux candidat aux élections futures de 2019. La Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), réactivé précisément à cet effet, a servi de levier juridique. Il faut noter que la CREI « viole les droits de la défense » du fait du renversement de la charge de la preuve. Ce dernier implique que la responsabilité de prouver un fait repose sur la partie qui conteste l’allégation plutôt que sur celle qui l’affirme initialement. Un autre candidat potentiel, Khalifa Sall, en raison de ses réussites en tant que maire de Dakar, a également été écarté des élections de 2019 en raison d’une complicité de « faux et usage de faux en écritures de commerce », « d’escroquerie portant sur les deniers publics » et de « blanchiment de capitaux ». Il ne restait alors que quelques candidats sérieux, dont Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Cependant, après avoir démontré son potentiel, Sonko, tout comme Seck, deviennent après les élections de 2019 une cible politique. Alors que Seck a finalement rejoint Sall, Sonko fait l’objet d’un harcèlement judiciaire constant et d’une intimidation persistante. Par ailleurs, les décisions juridiques dans ces affaires ont souvent été invalidées au niveau des instances internationales, notamment par la Cour de la CEDEAO.

Restriction des médias

Sous le régime de Macky Sall, la restriction des libertés de la presse, par le biais d’une suspension de signal, l’intimidation des journalistes ou la coupure de l’internet en juin et juillet 2023, demeure une pratique fréquente. Cette approche limite la capacité de l’opposition à diffuser ses idées et à critiquer le gouvernement. Macky Sall a aussi recours aux forces de sécurité pour réprimer l’opposition et les manifestations. Pour légitimer de telles mesures, Macky Sall crée un ennemi, souvent qualifié de « force occulte » ou « terroriste » venus « déstabiliser le pays », et identifie un lieu ou un symbole cible, comme l’État de droit, justifiant ainsi une action ou une loi, telle que la loi sur le terrorisme. Ce discours est ainsi renforcé par la rhétorique de la menace nationale qui nécessite une éradication. Il est situé dans un contexte géopolitique avec la menace perçue du terrorisme en Afrique de l’Ouest. Dans son discours en mars 2021 par exemple, Macky Sall mentionne, en français, le COVID-19, les actes terroristes due aux saccages des commerces et la menace de déstabilisation de L’État.

Dans son discours en wolof, il insiste cependant sur l’éducation de la jeunesse, principalement impliquée dans ces manifestations. Cela indique le public cible et la quête de légitimation tant au niveau international, sensible aux questions de terrorisme, qu’au niveau démocratique. À travers ces lignes évoquant le régime de Macky Sall, la vie démocratique du Sénégal est soumise à une épreuve constante, soulevant ainsi des préoccupations quant à l’avenir de la démocratie sénégalaise, aux enjeux des prochaines élections, aux attentes du peuple sénégalais, ainsi qu’aux divers scénarios envisageables pour l’avenir de l’opposition sénégalaise. On peut conclure que le régime de Macky Sall présente une dualité, étant à la fois autocratique par comparaison avec des pays ayant une longue tradition démocratique, et démocratique en raison de la liberté dont jouissent les Sénégalais, comparée à d’autres pays sous des régimes dictatoriaux, où l’opposition est systématiquement réprimée, et où les opposants sont contraints à l’exil.

En comparaison avec l’évolution démocratique du Sénégal, le régime de Macky Sall apparaît en revanche comme une illusion démocratique à la fois chaotique et habilement dissimulée. Bien que Macky Sall quitte le pouvoir, son influence continuera d’orienter le parcours politique de son candidat, Amadou Ba. Si ce dernier est élu, il va néanmoins s’éloigner de l’ombre trop prédominante de Macky Sall. La coexistence de deux présidents au sein de la République est inconcevable. Quant à l’opposition, celle-ci, majoritairement composée de leaders sanctionnés par Sall, persiste dans l’erreur de ne pas s’unir.

Dr. Ibrahima Sene (Enseignant-chercheur en Études Germaniques et l’Histoires Africaines, Bayreuth University, Germany, ibrahima.sene@uni-bayreuth.de)