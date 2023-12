Pour faire face au mutisme des autorités: Les boulangers annoncent des arrêts de production entre Janvier et Février

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs) et le Regroupement des boulangers du Sénégal (Rbs) ont tenu une conférence de presse conjointe hier, pour revenir sur la situation « catastrophique » dans leur secteur. La hausse des intrants, de l’électricité, du sel, la non-application de la réglementation et les conséquences qu’ils doivent avoir sur le prix du pain son autant de questions abordées. Face au mutisme des autorités par rapport à leurs revendications, les boulangers décident d’aller vers des journées de non production de pains répétitive entre janvier et février.

« Conscient de la souffrance des populations et pour valoir leur impact dans la vie des sénégalais loin de ce que pensent les autorités qui selon les boulangers versent tout dans la politique », Amadou Gaye et ses camarades ont décidé d’être plus radicale dans leur combat. Des journées de cessation de leurs activités sont entre autres dans les résolutions prises pour faire face au mutisme des autorités face à leurs nombreuses revendications.

« Constatant le mutisme des autorités face à nos revendications, conscient de la souffrance de la population sur la hausse généralisé des prix, le ministère des Finances peut en une semaine régler définitivement le problème de la TVA sur les factures d’électricité, et la distorsion fiscale sur les farines locales transformées. Nous déplorons l’incapacité de l’état d’assurer la survie de notre secteur avec la non application des décrets et arrêtés. Nous lançons un appel à tous ces membres et sympathisants à se préparer pour observer des arrêts de production de pains répétitif durant le mois de janvier et février 2024 ».

En effet, la révision sans délai du prix et de poids du pain pour une hausse généralisée sur toute l’étendue du territoire, le respect de la réglementation du décret 2277 du 31 décembre 2019: arrêt des dérogations sans motivation pour l’ouverture des boulangeries d’arrêter la vente de pain dans les boutiques et la livraison par les pousse pousse, la suppression du régime d’homologation du pain sont entre autres autant de revendications que les boulangers du Sénégal réclament à l’état pour leur satisfaire. Selon les boulangers, il faut trouver ensemble des solutions face à la situation difficile que rencontrent les acteurs du secteur. Selon le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Amadou Gueye, ils travaillent à perte.

Pour faire face aux nombreuses difficultés dans leur secteur, les boulangers ont annoncé que dans les jours à venir la baguette de 200 grammes connaîtra une hausse de minimum 50 francs de son prix actuel selon la zone. « Nous demandons une hausse minimum de 50 francs sur la baguette standard. Il sera aussi important de trouver des leviers pour la baisse du prix de l’électricité, de procéder à la baisse des droits de douane sur la levure et les améliorants, etc.) », a demandé Amadou Gueye le président