Port de Dakar: Une grève totale annoncée par les acteurs

La congestion du port de Dakar s’aggrave, malgré l’intervention des autorités, qui avaient calmé la crise. Le collectif des acteurs portuaires (transitaires, transporteurs et commerçants) prévoit une grève totale lundi 30 octobre. Aussi, ils ont décidé, lors d’une rencontre ce jeudi, de ne plus payer les taxes et droits de douane jusqu’à ce que le problème soit réglé.

Après dédouanement et livraison des marchandises aux clients, les transporteurs disent éprouver d’énormes difficultés pour faire rentrer les camions au port afin de livrer d’autres marchandises. « Les camions rentrent difficilement au port. On peut passer presque une semaine à faire le rang pour faire entrer à nouveau les camions, prendre un conteneur. Cette situation congestionne le port », a dénoncé le collectif des acteurs portuaires.

De retour de livraison, poursuit-il, ils n’ont pas d’espace où déposer les conteneurs vides des camions. que les « compagnies maritimes et Dp Word refusent de prendre en charge. » Ainsi, les camions sont stationnés, ne pouvant plus faire de rotation, malgré l’arrivée de nouvelles marchandises.

Egalement, les acteurs portuaires estiment que les compagnies maritimes et Dp Word n’ont aucune volonté de régler la congestion du port à cause des taxes – surestaries et magasinages qu’ils les font payer. « L’emmagasinement des marchandises dans les conteneurs oblige ainsi les commerçants importateurs à payer des pénalités supplémentaires (surestarie, magasinages et détentions) à DPW et aux compagnies maritimes, après dépassement de la période de franchise qui est de 10 jours. Ce qu’il répercute nécessairement sur le prix de revient des produits, entraînant la pénurie et la flambée des denrées de premières nécessités et autres produits comme le fer », ont-ils déploré.

Pour rappel, le paiement des taxes de surestarie et de magasinage avait été suspendu le vendredi 29 septembre 2023 jusqu’au 20 octobre 2023 pour une sortie de crise après une rencontre avec les autorités dont le Premier ministre, Amadou Ba. Malheureusement, à ce jour, « le problème reste entier », et les « compagnies ont décidé de la reprise des taxes. »

Les acteurs portuaires qui s’opposent ainsi à la reprise des taxes, ont décidé, lors d’une réunion mercredi 25 octobre, qu’ils ne vont plus payer les surestaries et magasinages tant que le problème de la congestion portuaire n’est pas réglé. Ils annoncent également une grève totale le lundi 30 octobre, mais d’ores et déjà, décident de ne plus payer les droits de douane. A noter que la congestion occasionne une perte de compétitivité du port, regrette les acteurs portuaires. « Des bateaux qui arrivent n’ont pas d’espace pour décharger, obligés d’aller vers d’autres pays ». Cette congestion impacte très négativement sur la vie des populations car « les commerçants importateurs répercutent les taxes sur le prix de revient des marchandises ». Ce qui entraînerait la flambée des prix, mais également rareté de certains produits.